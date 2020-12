SV Ried: Ronald Brunmayr heißester Kandidat für Trainerposten

Ronald Brunmayr soll ein potenzieller Kandidat für den vakanten Trainerposten bei der SV Ried sein. Der Trainer von Blau-Weiß Linz steht laut OÖN hoch im Kurs als Baumgartner-Nachfolger.

"Wir sind jetzt zum Schluss gekommen, dass wir alles unternehmen müssen, um wieder mehr Selbstvertrauen und Euphorie in die Mannschaft zu bringen. Wir brauchen jetzt neue Impulse, damit wir auch in dieser Saison unsere Ziele erreichen können." Mit diesen Worten beurlaubte Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger vergangenen Dienstag Trainer und Sportchef Gerald Baumgartner.

Vorerst interimistisch wird Co-Trainer Gerhard Schweitzer die Partie gegen WSG Tirol übernehmen. Doch bis zur Winterpause könnte sich noch etwas bei der Trainer-Personalie tun, so ist laut OÖN Ronald Brunmayr ein heißer Anwärter auf das Traineramt in Ried. Brunmayr, zuvor von Juniors OÖ ausgeliehen, hat bei BW Linz noch Vertrag bis 2023 und liegt aktuell auf Platz drei in der 2. Liga.

Einem Gerücht, wonach Trainer Sven-Göran Eriksson sich bei Ried angeboten habe, wurde von dessen Agentur dementiert.