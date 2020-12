SV Lafnitz nach 1:0-Sieg Spitzenreiter in 2. Liga

SV Lafnitz hat am Sonntag dank eines 1:0-Sieges gegen Blau Weiß Linz die Führung in der 2. Fußball-Liga übernommen. Mario Kröpfls dritter Saisontreffer (24. Minute) verhalf den Steirern zum Abschluss der 12. Runde zu ihrem neunten Erfolg. Lafnitz liegt zwei Punkte vor dem FC Liefering, der nach dem Heim-0:1 gegen Vorwärts Steyr am Samstag die Spitzenposition abgeben musste.

Lafnitz hat im Rennen um den Aufstieg nun aber schon acht Punkte Vorsprung auf Austria Klagenfurt und den GAK sowie je neun auf Blau Weiß und Wacker Innsbruck. Die Tiroler sind am Freitag in Innsbruck der letzte Gegner von Lafnitz vor der Winterpause. Liefering ist nicht aufstiegsberechtigt.