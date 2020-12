Stimmen zum 10. Spieltag: "Habe eine spielfreudige Austria gesehen"

Tabellenführer Red Bull Salzburg hat in der Bundesliga die zweite Saisonniederlage kassiert. Der Titelverteidiger musste sich am Samstag beim bisherigen Tabellenletzten Admira mit 0:1 geschlagen geben und könnte am Sonntag die Spitzenposition verlieren. Der LASK kann mit einem Erfolg im Oberösterreich-Derby gegen Ried (17.00 Uhr) an den Salzburgern vorbeiziehen.

Sturm deklassierte die sportlich und wirtschaftlich kriselnde Austria mit 4:0 und schloss zum Spitzentrio auf. Die Wiener stecken dagegen weiter auf Rang acht fest. St. Pölten festigte mit einem 4:0 in Altach Rang fünf und schoss die Vorarlberger auf den letzten Platz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am Sonntag stehen neben dem Oberösterreich-Derby die Partien TSV Hartberg - Rapid Wien und WSG Tirol - WAC (jeweils 14.30 Uhr) auf dem Programm.

FK Austria - Sturm Graz 0:4

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Bitter, wenn man dieses Spiel so klar verliert. Die 70 Minuten bis zum Ausschluss waren völlig in Ordnung. Ich habe eine spielfreudige Truppe gesehen, die sich gewehrt hat. Wir haben nach der Pause den Druck aufgenommen, das war alles so weit okay. Aber man hat gesehen, dass nach dem Ausschluss und Situationen, die man nicht durchplanen kann, wir nicht so stabil sind. Nach dem 0:2 war der Deckel drauf, dann ist der Mut verloren gegangen."

Zur Roten Karte: "Fitz muss da nicht zwingend nachrutschen, er war aber weit entfernt, ihn zu verletzen."

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Es ist ein sehr, sehr schöner Abend für uns. Das Spiel hat sich über die Zeit entwickelt, war eine gute Stunde sehr ausgeglichen. Wir hatten nur Halbchancen. Die Austria war auch gefährlich. Da war das Spiel auf des Messers Schneide. Wir haben in einer schwierigen Phase das 1:0 gemacht. Spielentscheidend war die Rote Karte. Dann haben wir überragend reagiert. Wir haben eine verunsicherte Austria mit zwei Toren bestraft. Wir lassen wenig zu. Das ist der Schlüssel."

FC Admira - Red Bull Salzburg 1:0

Damir Buric (Admira-Trainer): "Das ist das Schöne am Fußball, er schreibt solche Geschichten. Wir haben heute taktisch alle Maßnahmen top umgesetzt. Wir waren sehr konzentriert und aufmerksam, haben im Gegensatz zu früheren Spielen wenige Fehler gemacht. Und wenn einer passierte, hat ein anderer ihn ausgebessert. Ich bin einfach glücklich."

Roman Kerschbaum (Admira-Torschütze): "Wir haben uns heute als Team belohnt und haben 95 Minuten fast fehlerlos gespielt. Wir haben gut verteidigt, aber auch immer nach vorne gute Aktionen gehabt."

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Kompliment an die Admira, die richtig gut gekämpft hat. Von uns war es heute viel zu wenig. Die Enttäuschung ist groß. Das Match ist natürlich keine gute Vorbereitung für Mittwoch. Wir haben offenbar vom Sturm-Spiel (1:3, Anm.) nicht das Richtige gelernt. Ich überlege, bis zur Winterpause weniger zu rotieren."

Albert Vallci (Salzburg-Verteidiger): "Unsere Leistung war nicht gut genug, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir haben den Kampf nicht so angenommen, wie das notwendig gewesen wäre."

SCR Altach - SKN St. Pölten 0:4

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Wir haben organisiert angefangen, haben zu wenig Fußball gespielt, aber waren defensiv okay. Nach der Verletzung von Anderson hat sich bis auf die Namen nichts geändert. Beim ersten Tor haben wir den zweiten Ball nicht genommen, das Mittelfeld hat da schlecht gespielt. Und nach der Roten Karte hat sich niemand mehr getraut, etwas zu bewegen. Jeder schaut nur auf sich. Vor der Pause habe ich eine Mannschaft gesehen, die alles versucht hat, aber in der zweiten Halbzeit gab es bei uns so viele persönliche Fehler. Beim 0:2 müssen sie zum Beispiel nur den Ball wegschießen, aber das passiert einfach nicht. Wenn wir nach der Roten Karte volles Rohr gehen würden, wär da auch noch etwas möglich gewesen. Wir sind einfach nicht als Mannschaft aufgetreten."

Robert Ibertsberger (SKN-Trainer): "Wir sind auf jeden Fall zufrieden, dass wir einen Dreier eingefahren haben, und die vier Tore sind auch gut für unser Torverhältnis, das wir wieder etwas korrigieren mussten. In der ersten Halbzeit hatten wir noch nicht so den Zugriff aufs Spiel, auch nicht in Überzahl. Das haben wir dann nach der Pause verbessert, und unsere Spielweise war dann auch um einiges besser. Darum glaube ich auch, dass der Sieg in dieser Höhe in Ordnung geht."

Die Tabelle vor den Spielen am Sonntag