SK Rapid: Barisic reagiert auf Disput zwischen Fountas und Schick

Nach dem 1:1-Remis zwischen Rapid Wien und FK Austria gab es vor allem im Lager der Hütteldorfer viel Gesprächsstoff. Torschütze Thorsten Schick und Taxiarchis Fountas lieferten sich dabei regelrecht ein Wortgefecht.

"Eine kurze Meinungsverschiedenheit. Ich muss jetzt erst in die Kabine, vielleicht wird es dann länger. Es war nicht clever von mir am Spielfeld. Ich bin alt genug, das darf mir nicht passieren. Von dem her entschuldige ich mich, aber in der Kabine gibt es sicher noch einiges zu besprechen", zeigte sich Schick nach dem Spiel im Sky-Interview gereizt. Zuvor gab es einen verbalen Austausch mit dem in Minute 69 eingewechselten Fountas.

"Zu meiner Zeit als Spieler konnte man das noch am Feld austragen. Jetzt geht das nicht mehr", reagierte Trainer Dietmar Kühbauer auf den Disput.

Auch Geschäftsführer Sport Zoran Barisic sah sich in der Pflicht, das Ereignis zu kommentieren: "Es ist doch gut, wenn es einmal kracht", wird Barisic von der Krone zitiert. Der 50-Jährige weiter: "Man kann sich die Meinung ins Gesicht sagen."