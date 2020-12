Schnappt sich SK Sturm Graz Wacker-Kicker Thomas Kofler?

Vor knapp einer Woche gewann der SK Sturm Graz das Achtelfinal-Spiel im ÖFB-Cup gegen Wacker Innsbruck mit 1:0. Dabei imponierte den "Blackies" offenbar ein Tiroler.

Der FC Wacker rangiert derzeit auf Platz fünf in der 2. Liga, könnte bereits im Winter allerdings auf einen Leistungsträger verzichten müssen. Wie die Tiroler Ausgabe der Krone am Dienstag berichtet, hat der SK Sturm Linksverteidiger Thomas Kofler am Radar.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bei den Grazern würde man mit dem Transfer des 22-Jährigen eine Lücke füllen. Als Backup für Amadou Dante hätte Coach Christian Ilzer mehr Optionen auf der linken Defensiv-Außenbahn.

Kofler absolvierte bei Wacker wettbewerbsübergreifend vierzehn Spiele in dieser Saison und traf dabei ein Mal. Schmerzhaft wäre der Abgang vor allem im Hinblick auf die Aufstiegsambitionen der Tiroler. Es fehlen lediglich sechs Zähler auf den Aufstiegsplatz, welcher derzeit vom SV Lafnitz besetzt wird.