Red Bull Salzburg verlängert mit Zlatko Junuzovic

Zlatko Junuzovic hat bei Red Bull Salzburg verlängert. Der 33-jährige Routinier unterschreibt beim amtierenden Meister einen Vertrag für eine weitere Saison bis 2022.

Zwar verpasste der Puskas-Nominierte bei der gestrigen FIFA-Gala den ganz großen Coup, nur einen Tag später gab es trotzdem erfreuliche Nachrichten für Salzburgs zweiten Kapitän. Denn Salzburg einigte sich mit dem Mittelfeldmotor auf eine einjährige Vertragsverlängerung.

"Ich fühle mich hier in Salzburg extrem wohl - sportlich und privat. Deshalb waren mir die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung außerordentlich wichtig. Jetzt freue ich mich, dass wir uns einigen konnten und ich Spieler des FC Red Bull Salzburg bleiben werde. Mir gefallen dieser intensive Fußball und meine Rolle dabei. Ich kann mich nicht nur gut in das Spiel und ins Team einbringen, ich nehme auch von unseren jungen Spielern viel auf verschiedenen Ebenen mit", so der Ex-Werderaner in einer Presseaussendung.

Nach dem Abgang von Dominik Szoboszlai sicherte Christoph Freund damit eine auch eine wichtige Stütze im Spiel der Salzburger.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit einem unserer wichtigsten Spieler und einer großen Persönlichkeit in unserem Kader die guten Gespräche der letzten Wochen positiv abschließen konnten", erzählt Freund. "Sladdi hat sich in den mittlerweile zweieinhalb Jahren bei uns weiterentwickelt, unseren speziellen Spielstil sehr gut verinnerlicht und damit auch seine Art von Fußball nochmals adaptiert. Mit seiner fußballerischen Qualität, seinen menschlichen Fähigkeiten und seiner Erfahrung ist er einer unserer wichtigsten Führungsspieler und auch ein wichtiger Ansprechpartner für unsere vielen jungen Spieler."