Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien: ÖFB-Cup-Achtelfinale im Free-TV und Livestream sehen

Es ist endlich soweit, auch der zweite Teil des ÖFB-Cup-Achtelfinals wird ausgespielt und heute steht kein geringeres Match an, als Red Bull Salzburg gegen Rapid. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im Free-TV und Livestream seht.

Während Red Bull Salzburg sich aus der eigenen kleinen Formkrise mit dem Sieg gegen den LASK wieder befreien konnte, steckt der SK Rapid noch mittendrin. Das 2:2 gegen Molde, welches das EL-Aus bedeutete, und das herbe 0:3 gegen WSG Tirol haben den Frustpegel in Grün-Weißen ansteigen lassen.

Nun wartet, wie des Öfteren in den letzten Jahren, ein Cup-Duell zwischen den zwei österreichischen Großklubs. Seit 2016/17 trafen die beiden gleich viermal aufeinander, zweimal davon sogar im Finale, gewinnen konnten die Wiener aber keines dieser Cup-Duelle.

Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien: Die letzten zehn Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis So. 08.11.2020 1:1 Mi. 24.06.2020 2:7 Mi. 03.06.2020 2:0 So. 27.10.2019 3:2 Mi. 25.09.2019 1:2 n.V. Fr. 26.07.2019 0:2 Mi. 01.05.2019 2:0 So. 24.02.2019 2:0 So. 23.09.2018 2:1 So. 13.05.2018 1:4

FC Salzburg - SK Rapid: Livestream und TV-Übertragung

Der öffentlich-rechtliche ORF sicherte sich die Rechte an mehreren Spielen des ÖFB-Cups - so auch an der Partie zwischen der Salzburg und Rapid. Ab 20:15 Uhr beginnt auf ORF1 die Übertragung. Ankick ist um 20:30 Uhr, kommentiert von Oliver Polzer und moderiert von Christian Diendorfer, mit den Experten Herbert Prohaska und Helge Payer.

Für diejenigen ohne Zugang zu einem Fernsehgerät gibt es das Match auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVThek oder auf oefb.tv zu sehen.

Diese Rapid-Mannschaft holte den letzten Cup-Titel nach Hütteldorf © GEPA 1/15 Am 6. Juni 1995 feierte der SK Rapid seinen letzten Titel im ÖFB-Cup. Die Hütteldorfer besiegten den DSV Leoben im Ernst-Happel-Stadion mit 1:0, den Treffer besorgte Peter Guggi. Folgende Elf schickte Rapid-Trainer Ernst Dokupil aufs Feld. © GEPA 2/15 Tor: Michael Konsel: Absolute Rapid-Legende – holte mit den Hütteldorfern drei Meisterschaften und drei Cup-Siege und machte sich auch beim AS Rom einen Namen. © GEPA 3/15 Abwehr: Peter Schöttel: Der vielleicht beste Abwehrspieler in der Geschichte des SK Rapid führte gegen Leoben die Defensive an. Aktuell ist Schöttel Sportdirektor der österreichischen Nationalmannschaft. © GEPA 4/15 Abwehr: Zoran Barisic: Auch Zoran Barisic, aktuell Rapid-Sportdirektor, war damals in der Startelf und holte gegen Leoben seinen einzigen Cup-Titel. Darf dafür auf vier österreichische Meisterschaften verweisen. © GEPA 5/15 Abwehr: Michael Hatz: Der heute 50-jährige Indie-Rock-Liebhaber absolvierte für Rapid satte 264 Spiele und kickte auch für die Admira und US Lecce in Italien. Darf sich ebenfalls österreichischer Meister nennen. © GEPA 6/15 Mittelfeld: Dietmar Kühbauer: Über das damalige Finale sagt der heutige Rapid-Trainer: "Es ist sehr lange her, war eine unglaublich schöne Geschichte. So mancher Spieler war da noch nicht einmal geboren" © GEPA 7/15 Mittelfeld: Peter Guggi: Der heute 53-Jährige war ganz und gar nicht als großer Torjäger bekannt – für die Hütteldorfer erzielte er schmale sieben Tore. Was völlig egal ist: Denn Guggi steuerte den entscheidenden Treffer bei. © GEPA 8/15 Mittelfeld: Sergey Mandreko: Der Russe beackerte im Cup-Finale die linke Seite, heute würde man "Wing-Back" dazu sagen. Wechselte zwei Jahre nach dem Cup-Triumph zu Hertha BSC. © GEPA 9/15 Mittelfeld: Stephan Marasek: Der Südstädter agierte als Mandrekos Gegenüber. Kickte zwischen 1993 und 1996 für den SK Rapid und sollte später für Freiburg, FC Tirol und Wüstenrot Salzburg auflaufen. © GEPA 10/15 Mittelfeld: Andreas Heraf: Der aktuell vereinslose Coach ist nicht nur dreimaliger österreichischer Meister, sondern auch dreifacher Cup-Sieger. Lief insgesamt 233 Mal für die Hütteldorfer auf. © GEPA 11/15 Stürmer: Maciej Sliwowski: Der Angreifer aus Polen kickte zwischen 1993 und 1996 für Rapid und kann auf 21 Tore in Grün-Weiß zurückblicken. Ließ seine Karriere im Jahr 2000 bei Hundsheim ausklingen. © GEPA 12/15 Stürmer: Marcus Pürk: Mit 20 Jahren war Marcus Pürk im Cup-Finale blutjung und erst am Anfang seiner Karriere. Sollte später noch für Real Sociedad, Sturm Graz, 1860 München und wieder Rapid Wien kicken. © GEPA 13/15 Eingewechselt: Sascha Bürringer: Schon nach 38 Minuten kam Bürringer für den verletzten Mandreko ins Spiel. © GEPA 14/15 Eingewechselt: Robert Pecl: Der 34-fache österreichische Nationalspieler wurde in der Nachspielzeit für Pürk eingewechselt. © GEPA 15/15 Trainer: Ernst Dokupil: Der heute 73-Jährige holte als Rapid-Coach die Meisterschaft und den Cup. In seinen beiden Amtsperioden saß er insgesamt 225 Mal auf der Trainerbank.

Das ÖFB-Cup-Achtelfinale im Überblick