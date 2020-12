Red Bull Salzburg an Amadou Dante dran? "Freund hätte sicher etwas gesagt"

Vor dem Winter-Transferfenster ranken sich Transfer-Gerüchte um den formstarken SK Sturm. Sportchef Andreas Schicker kommentiert in der Kronen Zeitung nun gleich drei Gerüchte.

Zuletzt machten in der Steiermark drei Transfer-Storys die Runde. So soll KF Vllaznia an einer Heimholung von Bekim Balaj interessiert sein. Der 29-Jährige traf in der laufenden Saison nur zweimal - die Grazer würden sich wohl nicht mit Händen und Füßen wehren. "Das hab ich gelesen und deswegen bei Balajs Berater nachgefragt. Aber an der Geschichte ist nix dran", sagt Schicker zur Kronen Zeitung.

Gerücht Nummer zwei: Amadou Dante soll mit starken Leistungen auf dem Radar von Red Bull Salzburg gelandet sein. Winkt Sturm ein Geldregen? Dante steht noch bis 2024 in Graz unter Vertrag und wird von der selben Agentur beraten, wie Patson Daka, Enock Mwepu & Co. "Das höre ich zum ersten Mal. Ich hab erst kürzlich wieder Kontakt zu Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund gehabt. Er hätte sicher was gesagt, wenn Interesse vorhanden wäre", so Schicker.

Und Transfer-News Nummer drei: Thomas Kofler. Sturm soll den Wacker-Innsbruck-Verteidiger auf dem Zettel haben: "Mit seinem Berater hab ich einmal Kontakt gehabt, weil er ein guter Spieler ist. Aber er ist kein Thema, wir sind auf dieser Position ja super aufgestellt."