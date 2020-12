Rapids Barisic über Fountas-Berater: "Ist nicht so, dass wir Taxi unbedingt weghaben wollen"

Der SK Rapid und die Berateragentur von Taxiarchis Fountas werden wohl keine großen Freunde mehr. Nun kalmiert Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic, sagt aber: "Förderlich ist das natürlich nicht."

Via Social Media publizierte Fountas' Berateragentur MK Sport Consulting nach der Klatsche gegen Red Bull Salzburg erneut kontroverse Postings. "Unser Taxis hat gefightet gegen die Niederlage gegen Red Bull Salzburg, aber es hat mit seinem Team nicht gereicht", war da etwa zu lesen. Zudem wurde auf einen User-Kommentar geantwortet: "Er wird wechseln und dann könnt ihr auf anderen herumhacken."

Nicht zum ersten Mal geriet die Agentur in die Kritik. Im Sommer lancierte die Berater-Agentur MK Sport Consulting Interesse verschiedener Vereine an Fountas. Die Spitze des Eisbergs: Ein Instagram-Posting mit einem Foto von Fountas umkreiste von den Wappen von Atalanta, Glasgow Rangers und Sampdoria Genua. Ein Posting, das später wieder gelöscht wurde. "Die absolute Unprofessionalität. Das geht gar nicht", meinte Barisic damals im Kurier.

Im Rahmen des Bundesliga-Spiels gegen Admira gab sich Barisic gegenüber Sky passiver. "Zum Management von Fountas will ich nichts sagen. Förderlich ist es natürlich nicht. Das Angebot bestimmt die Nachfrage. Er ist ein Spieler, der sehr wertvoll ist für uns. Es ist nicht so, dass wir Taxi unbedingt weghaben wollen", so Barisic.

Zudem sprach Barisic auch über die momentane Verfassung seiner Mannschaft: "Wir sind momentan in einer Phase, wo wir ein Tal durchschreiten müssen, das passiert aber allen Mannschaften. Das 2020er-Jahr war irrsinnig ermüdend. Alle, die bei Rapid arbeiten, mussten über ihre Grenzen gehen. Analysieren muss man sowieso immer in gewissen Abständen. Ich bin überzeugt davon, dass wir das meistern werden."