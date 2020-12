Neuer Fußball-Tempel für den TSV Hartberg? Das sind die Stadionpläne der Steirer

In kürzester Zeit gelang es dem TSV Hartberg sich in der österreichischen Bundesliga einen Namen zu machen. Nach dem Aufstieg 2016/2017 aus der Regionalliga in die 2. Liga folgte in der Saison 2017/2018 gleich der Sprung in die höchste Spielklasse. In der vergangenen Saison erreichten die Steirer einen Europa-League-Platz. Bald dürfte nun ein neues Stadion für den Quereinsteiger gebaut werden.

Gegenüber der Kleine Zeitung gab Hartbergs Obmann Erich Korherr Details zu einem möglichen Stadionbau bekannt. "Wir müssen der Stadt bis Ende Jänner Bescheid geben. Ein neues Stadion hätte den Vorteil, dass es nur für den Fußball genutzt werden würde. Derzeit rechnen wir mit Kosten zwischen 12 und 17 Millionen Euro", sagte Korherr.

Der Bau eines neuen Stadions wäre mit Investoren "sicherlich möglich". "Wir haben in der Region und im VIP-Klub sehr viele Gewerbetreibende, die schon öfter gesagt haben, dass sie mit an Bord wären", erklärte er weiter.

Im neuen Fußball-Tempel, nahe der Autobahn, könnten demnach 6.000 bis 7.000 Fans Platz nehmen. Die Bauzeit wird auf ein Jahr gerechnet - auch Trainingsplätze und ein Fanshop werden in Betracht gezogen. Derzeit tragen die Steirer ihre Heimspiele in der 5.024 Zuseher umfassenden Profertil Arena aus.