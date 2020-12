"Man hat unseren Spirit gesehen": Die Stimmen zum 11. Spieltag der Bundesliga

Während die Altacher gegen Ried über einen Befreiungsschlag jubeln durfte, hadert dessen Trainer Gerald Baumgartner noch über die Entscheidungen des Schiedsrichters. Sturm ist nach dem vierten Sieg in Folge oben auf, sehr zur Freude von Coach Christian Ilzer. Die Stimmen zum Spieltag.

SV Ried 1:4 SCR Altach

Gerald Baumgartner (Ried-Trainer): "Zwei Dinge ärgern mich vor allem: die Gelb-rote Karte, da hätte man etwas Fingerspitzengefühl walten lassen können. Aber Lackner ist ein routinierter Spieler, so etwas darf ihm nicht passieren. Und die Situation vor dem zweiten Gegentor, das Foul an Grüll, hätte man pfeifen können. Das 2:1 hat den Altachern Selbstvertrauen gegeben, und sie haben es gut nach Hause gespielt. In der zweiten Hälfte waren wir lange Zeit knapp an der Führung dran, den Ausschluss haben wir über weite Strecken gut verarbeitet. Der Kampf ums Leben in der Liga wird beinhart, aber das haben wir vorher gewusst." Zum Schiedsrichter: "Ein paar Sachen hätte er nicht so pfeifen dürfen. Der Druck ist nicht unbedingt größer geworden, wir wollen immer anschreiben."

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Von der Ordnung her haben wir ziemlich viel richtig gemacht. Mit dem Ball haben wir phasenweise gezeigt, dass wir zu wenig Selbstvertrauen haben, aber es gab auch ein paar gute Aktionen. Der Sieg war für uns super und hat natürlich auch mit der Gelb-roten Karte zu tun. Trotz des 4:1 haben wir nicht alles richtig gemacht. Mit einem Mann mehr hätten wir noch dominanter spielen müssen, das hat aber erst zum Schluss geklappt."

SKN St. Pölten 2:2 TSV Hartberg

Robert Ibertsberger (St. Pölten-Trainer): "So wie wir reingestartet sind, war es schwer okay. Wir sind aber nach 30 Minuten zu passiv geworden und haben den Hartbergern damit das Feld überlassen. Da waren Zweikämpfe dabei, die waren nicht gut genug. Das werden wir auf jeden Fall noch hinterfragen müssen. Die Hartberger wollten das dann einfach mehr."

Christoph Riegler (St. Pölten-Torwart) via Sky über den ersten Gegentreffer: "Wenn man sich das im Fernsehen ansieht, ist einer mit der Fernsteuerung am Dach gesessen. Das war ein ordentlicher Flatterball, der war ziemlich schwierig. Ich mach mir da keinen Vorwurf, Manuel Neuer hat mal genau so einen gekriegt."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Ich bin nicht zufrieden mit dem Punkt. Leider haben wir uns durch individuelle Fehler in eine ärgerliche Situation gebracht. Aber die Mannschaft hat wieder gezeigt, was sie drauf hat. Am Ende hätten wir uns den Sieg sicherlich mehr verdient."

Dario Tadic (Hartberg-Stürmer): "Wir haben wieder die ersten 20 Minuten verschlafen, sind dann stark zurück gekommen, aber leider ist es wieder nur ein Punkt geworden. Wenn wir nicht bald munter werden, sind die ersten Sechs illusorisch. Es ist schade, dass wir uns immer wieder mühsam zurückkämpfen müssen, das geht mir schon richtig auf den Sack."

SK Sturm Graz 3:0 FC Admira

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Ausschlaggebend war, dass wir nach einem sehr guten Beginn, wo wir die Chancen nicht verwertet haben, und nach einer schwierigen Phase, in der wir einiges zugelassen haben und Jörg Siebenhandl zwei Topchancen zunichtegemacht hat, vor der Halbzeit das wichtige 1:0 gemacht haben. Wir haben in allen Formationen die Qualität, das Spiel in den entscheidenden Momenten in unsere Richtung zu drehen. Mit der zweiten Halbzeit war ich insgesamt sehr zufrieden. Beim Jubel in der 93. Minute hat man unseren Spirit gesehen und welch tolle Truppe wir sind."

Damir Buric (Admira-Trainer): "Ich finde, dass Sturm heute das Spiel richtig stürmisch angefangen hat, deswegen haben wir auch riesige Probleme gehabt. Dann haben wir uns wieder organisiert und gegen den Ball auch Lösungen gefunden. Wir haben dann auch zwei richtig große Möglichkeiten gehabt, einmal selbst in Führung zu gehen. Ich finde, das war der Knackpunkt, dass du kein Tor machst in diesen Situationen und dann ein Tor nach einer Standardsituation bekommst, wo du den Ball schon zweimal oder dreimal vorher klären kannst. In der zweiten Halbzeit haben wir uns einiges vorgenommen, dann kommt das 2:0 nach einer typischen Sturm-Aktion, die wir nicht gut verteidigt haben, und dann war es schwierig für uns."

tipico Bundesliga: Die Tabelle am 11. Spieltag