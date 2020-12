Liefering-Coach Bo Svensson Thema bei Mainz 05

Neben dem derzeitigen Chaos-Verein Schalke 04, gehört vor allem der einst so ruhige Klub Mainz 05 zu den größten Abstiegskandidaten. Auch deshalb wurde Coach Achim Beierlorzer Anfang der Saison entlassen, sein Nachfolger Jan-Moritz Lichte dürfte nun an der Reihe sein. Potenzieller Nachfolger: Liefering-Coach Bo Svensson.

Vorletzter ist der ehemalige Klub von Julian Baumgartlinger derzeit, vier Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits. Zeit für (erneut) frischen Wind, das ist wohl der Gedanke in Mainz. Eigentlich sollte vor dem morgigen Cup-Spiel die übliche Pressekonferenz stattfinden, allerdings wurde diese kurzfristig abgesagt.

Eine Trennung von Lichte scheint nur eine Frage der Zeit, die Nachfolger werden bereits kolportiert. Neben Christian Heidel, der als Manager zurückkehren soll, geistert vor allem ein Name durch die Gazetten: Bo Svensson. Der Däne absolvierte 122 Bundesliga-Spiele für Mainz und war dort danach als Jugendcoach aktiv.

Seit Sommer 2019 ist der 41-Jährige aber im Bullenstall unterwegs, genauer gesagt beim FC Liefering. Und dort genießt er hohes Ansehen. Waren die Lieferinger vor dessen Engagement noch 15. in der 2. Liga, erreichte das Team vergangene Saison den dritten Platz und diese Saison buhlen sie sogar um den Zweitliga-Titel. Laut Sport1 ist Svensson nun Wunschkandidat in Mainz. Die über eine Million Euro Ablöse die Mainz von Red Bull letztes Jahr kassierte, könnten sie nun wieder in Bo Svensson reinvestieren.