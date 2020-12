LASK muss länger auf Mamoudou Karamoko verzichten

Beim Oberösterreich-Derby gegen die SV Ried musste der LASK mit Mamoudou Karamoko und Peter Michorl gleich zwei Spieler vorgeben. Nun haben beide ihre Diagnose und der 21-jährige Stürmer wird den Linzern länger fehlen.

Während sich Michorl - der ebenfalls frühzeitig vom Feld musste - nur eine leichte Zerrung zuzog, sieht es bei Karamoko ernster aus.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Diagnose lautet Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel. Bitter für den Franzosen, der in der Kampfmannschaft bei zwei Toren in nur drei Spielen hält - zuletzt auch sehenswert gegen Tottenham in der Europa League traf.

Karamoko, der nun wochenlang pausieren muss, kommentiert seinen Ausfall so: "Das Spiel gegen Ried war aufgrund der Verletzung ein schwerer Abend für mich - dennoch bin ich glücklich darüber, einen Assist zum 3:0 beigesteuert zu haben. Jetzt werde ich hart daran arbeiten, noch stärker zurückzukehren."