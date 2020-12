LASK: Entwarnung bei Andreas Gruber

Entwarnung bei Andreas Gruber. Der LASK-Stürmer verletzte sich beim 3:0-Erfolg seiner Mannschaft über den SCR Altach am linken Innenknöchel und musste verletzungsbedingt vorzeitig ausgewechselt werden. Gruber konnte nun wenige Tage darauf bereits wieder am Training der Linzer teilnehmen.

Am Sonntag wurde der 25-Jährige ins Spital gebracht, wo eine Röntgen-Untersuchung stattfand. Am nächsten Tag standen weitere Tests auf dem Program, am Dienstag trainierte Gruber wieder mit.

Ob ein Einsatz am Donnerstag gegen Tottenham möglich ist, bleibt unbeantwortet. Auch um die Fitness von Husein Balic, der an einer Sprunggelenksverletzung laboriert, steht ein Fragezeichen.