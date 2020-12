Kehrt Dejan Joveljic zu Eintracht Frankfurt zurück? WAC-Präsident äußert sich

Eintracht Frankfurt stellt eine der schwächeren Offensiven der Bundesliga, gab nun auch noch Bas Dost an den FC Brügge ab. Eine Lücke im Angriffszentrum ist naheliegend, daher ebenso eine potenzielle Rückholaktion von Stürmer Dejan Joveljic. Doch WAC-Präsident Dietmar Riegler schließt einen Abbruch der Leihe aus.

Denn, so sagt Riegler gegenüber der Kronen Zeitung, gäbe es hierfür keine Grundlage: "Es gibt keine Klausel im Vertrag, die dies ermöglicht." Einzige Möglichkeit also: "Kommt Frankfurt auf uns zu, müsste man sich also einigen. Aber es gab bis dato keine Anfrage."

Sprich, die Eintracht müsste den 21-Jährigen aus seinem vorübergehenden Vertrag in Wolfsberg herauskaufen. Da der Serbe beim WAC aber eine wichtige Rolle spielt, werden diese einem Abgang nicht sehr zugeneigt sein. Daher meint der WAC-Boss: "Meiner Meinung nach bleibt Dejan zu 100 Prozent bis Sommer da."

Mit acht Toren und zwei Vorlagen ist Joveljic der Tor-Scorer hinter Michael Liendl (10 Tore/9 Vorlagen), der wieder einmal alle überragt.