In letzter Sekunde: WAC schlägt FK Austria Wien in 3:2-Thriller

Was für ein Thriller in Wolfsberg! Der WAC und die Austria lieferten sich eine Schlacht, bei der es stetig hin und her ging. Schlussendlich durfte das Heimteam jubeln, weil ein Elfmeter in der Nachspielzeit für den 3:2-Schlusspunkt sorgte.

Die Austria ging bereits mit der ersten Aktion in Führung, als Suttner mit seiner Halbfeldflanke den in die Startelf gerutschten Alon Turgeman fand und dieser per Kopf einnetzte (1.). Auch danach fanden die Gäste Chancen vor, vor allem Pichler, die aber allesamt kläglich vergeben wurden.

Stattdessen gab es den Ausgleich in der 17. Minute, nach einer Drangphase des WAC. Auch hier war es eine Maßflanke, die Joveljic souverän einköpfte. Und auch die Wolfsberger fanden im Anschluss einige Tormöglichkeiten vor, hier war es aber vor allem Torhüter Pentz der wieder einmal zur Stelle war.

Danach war es beinahe eine Kopie der Partie gegen Sturm Graz. Beide Teams konnte keine Kontrolle über das Spiel erlangen, aber auch beide fanden Chancen auf die Führung vor. Mit fortlaufender Spieldauer fanden die Gastgeber aber immer mehr in ihren Europa-League-Flow und drängte den Gegner in deren Hälfte. Dementsprechend konnte der WAC das Match drehen.

Nach einer schönen Kombination kam Peretz frei vor Pentz zum Abschluss und schweißte den Ball in den Winkel (69.). Bereits in der anschließenden Aktion aber wieder eine Wende: Kapitän Grünwald wird im Strafraum zu Fall gebracht, Monschein verwandelt souverän (71.). Danach war die Partie plötzlich wieder offen und wieder konnten beide Teams ihre Chancen nicht ummünzen.

In den letzten 15 Minuten drückte der WAC auf den Siegtreffer, mauerte die Austria in ihrem Strafraum fest. Und durfte noch jubeln: In der Nachspielzeit geht Sax zu ungestüm in den Zweikampf und beschert dem WAC einen Elfmeter. Diesen verwandelte Liendl gegen sein Ex-Team, obwohl Pentz mit der Hand am Ball war (90.+3).

Damit bekommt der WAC Luft im Kampf ums obere Playoff, während sich die Krise der Austria weiter verschärft.

