"Hatten das Glück des Tüchtigen": Die Stimmen zum 12. Spieltag

Der LASK verpasste mit einem verschossenen Elfmeter die Tabellenführung über die Winterpause, wohingegen Austria Wien über einen Punkt jubelt. Peter Stöger sprach nach dem Spiel vom "Glück des Tüchtigen". Großen Anteil dazu hatte natürlich Keeper Patrick Pentz, der Sonderlob vom FAK-Coach bekam. Die Stimmen zum Spieltag.

WSG Tirol 1:3 SV Ried

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): "Es war heute einfach zu wenig - von jedem Einzelnen. Ried hat verdient gewonnen, sie lagen in allen Statistiken vorne. Sie waren aggressiv, besser. Vielleicht hat uns auch das frühe Tor zu sehr in Sicherheit gewogen. Kein einziger Spieler hat heute 100 Prozent gebracht. Und wenn jeder fünf bis sechs Prozent weniger bringt, bist am Ende einer weniger am Platz - und genau so hat es sich angefühlt. Schade, weil wir mit 20 Punkten in die Winterpause gehen wollten. Wenn wir aus dieser Niederlage lernen, kann es positiv werden. Aber der Tabellenplatz ist ein brutal trügerischer. Wir tun gut daran, weiter Altach und die Admira zu beobachten."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Gerhard Schweitzer (Ried-Trainer): "Es war extrem schwer, diese Laufleistung zu halten, dieses ständige Ansprinten. Wir sind mit einem saudummen Tor, das du in der U16 nicht kriegst, in Rückstand geraten. Dann waren wir aber nicht so schlecht im Spiel. Wir haben das in der Pause klar angesprochen. Sechs Minuten drei Tore - da waren wir sehr zielstrebig. Dann waren die wichtigsten 20 Minuten, genau das zu halten. Kompliment, dass wir das dann so durchgehalten haben in der Taktik."

Austria Wien 1:1 LASK

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Ich bin mit dem Auftritt einigermaßen zufrieden. Wir haben gegen eine dominierende Mannschaft trotzdem nicht so viele gefährliche Situationen zugelassen und die Konter ganz gut gespielt. Wir haben nicht immer die richtige Entscheidung getroffen, aber so wie wir uns gewehrt haben, war das völlig okay. Mit dem gehaltenen Elfer von Pentz hatten wir auch Glück des Tüchtigen."

Stöger über Elfer-Held Patrick Pentz: "Er ist sicher der stabilste Spieler im Team. Ein guter Tormann ist notwendig und Pentzi hat den ganzen Herbst sehr, sehr stabil und auf einem sehr hohen Level gespielt."

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Wir waren die bessere Mannschaft, hätten den Sieg und die Tabellenführung verdient. Aber wir nehmen das so hin und sehen es als Auftrag für das Frühjahr, noch besser zu werden und uns weiterzuentwickeln. Unser Weg ist noch lange nicht zu Ende. Wenn man so spät einen Elfmeter nicht nutzt, ist die Enttäuschung in der Kabine natürlich riesig. Aber ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie in den Rückspiegel schauen soll, wie ihre Leistungen waren. Da war eine tolle Entwicklung zu sehen."

Zur Tabellenlage: "Ich glaube, dass wir auf ein spannendes Frühjahr blicken können. Natürlich ist es schön für die Liga, wenn Salzburg einmal schwächelt. Ich denke, das tut Österreichs Fußball gut."

tipico Bundesliga: Die Tabelle nach dem 12. Spieltag