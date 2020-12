FC Admira - SK Rapid Wien: Bundesliga heute live im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am heutigen Samstag geht es für den SK Rapid Wien in der Bundesliga weiter. Die Hütteldorfer gastieren bei Admira Wacker. SPOX erklärt, wo es die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Das letzte Bundesliga-Spiel der Grün-Weißen endete in einer Schmach. Zuhause unterlag man der WSG Tirol - mit einem satten 0:3. Wenige Tage davor war das Europa-League-Aus nach einem 2:2-Remis gegen Molde FK besiegelt. In der Südstadt ist Wiedergutmachung angesagt, um in der heimischen Liga am Spitzen-Trio Sturm, LASK und Salzburg dranzubleiben.

Rapids Karten auf volle drei Punkte stehen gut. In den letzten acht Aufeinandertreffen mit der Admira gab es nur Siege, zuletzt gewann FC Admira in der Saison 2017/2018 ein Bewerbsspiel gegen Rapid.

Admira gegen SK Rapid live im TV & Livestream

Die Partie zwischen Rapid und der Admira wird ausschließlich auf Sky gezeigt. Auf Sky Sport Austria 3 läuft das Spiel ab 17 Uhr. Eine Stunde zuvor, also ab 16 Uhr, gibt es Vorberichte zu allen Samstagsspielen.

Admira Wacker vs. Rapid Wien im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren Liveticker (ab 17 Uhr). Bitte hier entlang.

FC Admira - SK Rapid Wien: Mögliche Aufstellungen

Admira: Leitner - Aiwu, Malicsek, Rath - Hausjell, Tomic, Kerschbaum, Hjulmand, Auer - Hoffer, Breunig

Ersatz: Hadzikic - Petlach, Spasic, Bauer, Vorsager, Maier, Kronberger, Starkl, Ganda

Es fehlen: Kadlec (im Aufbautraining), Babuscu (nach Knie-OP)

Rapid: Gartler - Greiml, Hofmann, Barac - Schick, Grahovac, Ritzmaier, Ullmann - Demir, Kara, Fountas

Ersatz: Strebinger - Sonnleitner, Petrovic, Ibrahimoglu, Schuster, Knasmüllner, Kitagawa

Es fehlen: Stojkovic (gesperrt), D. Ljubicic (Bänderriss), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle rekonvaleszent)

Bundesliga-Tabelle vor dem 12. Spieltag