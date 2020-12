FC Admira - Red Bull Salzburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream & Liveticker sehen

Nach dem Trip in die Metropole Moskau geht es für Red Bull Salzburg nun ins beschauliche Maria Enzersdorf zur Admira. Mit SPOX erfährt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream & Liveticker sehen könnt.

Zuletzt schossen sich die Salzburger eindrucksvoll aus ihrer Ergebnis-Krise. Auf das 8:2 gegen St. Pölten am Wochenende, folgte unter der Woche der so wichtige 3:1-Erfolg gegen Lok Moskau, womit sich Jesse Marsch und seine Truppe mitten im Kampf um die Achtelfinal-Plätze befinden.

Ganz anders sieht es hingegen bei der Admira aus. Seit dem 3:1-Heimerfolg gegen Ried Anfang Oktober wartet das Team von Damir Buric auf wenigstens einen Punkt. Stattdessen stehen sechs Niederlagen mit einer Tordifferenz von 7:19 zu Buche. Gegen den Serien-Meister müssen sich die Admiraner also anhalten, nicht unter die Räder zu geraten.

FC Admira - Red Bull Salzburg live im TV & Livestream

Die Partie wird ausschließlich auf Sky gezeigt. Auf Sky Sport Austria 3 läuft das Spiel ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr Vorbericht), auf Sky Sport Austria 1 werden zudem alle Höhepunkte in Konferenzschaltung übertragen.

ADM vs. RBS im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren umfassenden Liveticker (ab 17:00 Uhr). Bitte hier entlang.

FC Admira Mödling - FC Salzburg: Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Vallci, Onguene, Wöber, Ulmer - Sucic, Junuzovic, Ashimeru, Szoboszlai - Berisha, Adeyemi

Ersatz: Coronel - Kristensen, Farkas, Ramalho, Solet, E. Mwepu, Okafor, Koita, Daka, Okugawa

Es fehlt: Bernede (Schienbeinbruch)

Admira: Leitner - Auer, Aiwu, Rath, Spasic - Kerschbaum, Hjulmand, Tomic - Starkl, Ganda - Hoffer

Ersatz: Hadzikic - Bauer, Vorsager, Malicsek, Lukacevic, Hausjell, Missi Tomp, Maierhofer

Es fehlen: Kadlec, Maier (beide im Aufbau), Babuscu (nach Knie-OP), Breunig (verletzt), Gartner (angeschlagen), Petlach (krank)

Salzburg -Traum lebt dank "einem der besten" CL-Spiele

Stark gespielt, sicher verteidigt und erstmals belohnt. Red Bull Salzburg konnte am Dienstagabend nach dem 3:1-Erfolg bei Lok Moskau und dem ersten Dreier in der laufenden Saison der Champions-League hochzufrieden sein. Nach einer der "besten Leistungen in den zwei Jahren Champions League", wie es Trainer Jesse Marsch formulierte, darf man sogar vom Aufstieg ins Achtelfinale träumen. Dafür muss im "Finale" am kommenden Mittwoch gegen Atletico Madrid ein Dreier her.

"Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns", schwärmte Marsch nach dem Erfolg über einen gerade in der ersten Hälfte höchst defensiven Gegner, der erst nach dem Rückstand etwas mehr Risiko einging. Salzburg hat nun vier Punkte und damit nur zwei weniger als Atletico am Konto. Ein Heimsieg in der kommenden Woche würde beim zweiten Gruppenstart den erstmaligen Aufstieg in die K.o.-Phase der Königsklasse bedeuten. Auf jeden Fall hat man einen Zähler mehr als Lok und damit alle Trümpfe im Kampf um Platz drei, der den Umstieg in die Europa League bringt, in der Hand. Lok gastiert zum Abschluss bei den Bayern.

Die Samstags-Duelle am 10. Spieltag