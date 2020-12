Emotionaler Jesse Marsch verabschiedet sich von Gerard Houllier

Red-Bull-Salzburg-Coach Jesse Marsch verlor mit Houllier einen "sehr guten Freund", wie er am Montag bei einem Pressetermin sichtlich emotional betonte. "Es ist ein sehr trauriger Tag für mich", sagte Marsch, der von 2015 bis 2018 Trainer der New York Red Bulls war.

"Ich habe ihn erstmals getroffen, als ich mit zu den New York Red Bulls gekommen bin und er mich als neuen Coach vorgestellt hat. Ich habe gleich seine Wärme und seinen Glauben an mich vom allerersten Moment gespürt", erinnerte sich Marsch. "Wir haben uns prächtig verstanden, und er war ein großer Unterstützer von mir und ein wundervoller Freund. Danke Gerard, Gott schütze dich, und ruhe in Frieden."