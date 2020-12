Dominik Prokop wechselt zum SV Wehen Wiesbaden nach Deutschland

Seit Anfang 2020, als der Vertrag bei Austria Wien ausgelaufen war, ist Dominik Prokop ohne Vertrag. Nun hat der 23-Jährige einen neuen Verein, nämlich Wehen Wiesbaden in Deutschlands 3. Liga.

Bereits letzte Woche war der Österreicher zum Probetraining in Wiesbaden, nun ist die Verpflichtung offiziell. "Wir sind sehr froh, dass wir Dominik in dieser angespannten Personalsituation für uns gewinnen konnten. Mit seinen offensiven Qualitäten und seiner in Wien über mehrere Jahre hinweg gesammelten Erfahrung wird er unsere Offensivabteilung verstärken", sagte Wiesbaden-Sportdirektor Christian Hock.

Prokop selbst, dessen Vertrag bis 30. Juni 2021 datiert, sagt zu seinem neuen Verein: "Im Ausland zu spielen ist schon immer ein Traum und ein Ziel von mir gewesen. Deshalb bin ich total froh und dankbar, dass ich jetzt für den SVWW auflaufen darf. Es ist hier alles sehr familiär und die Mannschaft hat mich super aufgenommen, so dass mir die Entscheidung für den SVWW sehr leichtgefallen ist."