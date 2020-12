Die Coaching-Schmiede von innen: Wie ein Trainerkurs abläuft

SPOX-Redakteur Milos Prerad hat im September und Oktober 2020 am UEFA-B-Trainerkurs der Bundessportakademie (BSPA), in Zusammenarbeit mit dem ÖFB, teilgenommen und seine Erfahrungen niedergeschrieben.

Auch Oliver Glasner ist auf diesem Stuhl gesessen. Oder vielleicht zwei Reihen weiter vorne. Das lässt sich heute nicht mehr so genau sagen. Immerhin müssen alle den Kurs zur B-Lizenz absolviert haben, um sich Trainer auf höchster Ebene nennen zu dürfen. Einer seiner Ausbildner war Manfred Uhlig, durch seine Kurse gingen zahlreiche Profi-Trainer im heimischen Fußball. Hier, abgeschieden, auf einem kleinen Hügel in Lindabrunn, hausiert die Trainerschmiede der BSPA und des ÖFB.

Ein Blick auf die Uhr - Zeit zum Mittagessen. Im großen Speisesaal befinden sich rund hundert Trainer. Vom Kindertrainer, Jugendtrainer bis hin zu UEFA-A und B-Teilnehmern tankt hier jeder Energie für den restlichen Tag. Naja, nicht so ganz. Eine kleine Gruppe an Coaches, die den Pro-Kurs absolvieren, essen in einem eigenen, kleineren Saal. Leicht abgeschottet, aber dennoch in Sichtweite.

Christian Heidenreich sitzt dort, in der Vergangenheit ÖFB-Videoanalyst, heute für die feinen Standardtaktiken des LASK verantwortlich. Weiter links steht Danijel Zenkovic, Co-Trainer bei Werder Bremen, davor in Hartberg tätig gewesen. Gleich gegenüber Miron Muslic, aktueller FAC-Trainer. Auch Fußball-Ikonen lernen hier das Handwerk neu - oder zumindest anders. Heuer drücken unter anderem Gilbert Prilasnig, Peter Hlinka und Ronald Brunmayr die "Schulbank". Autogramme? Nein. Hier begegnet man sich auf Augenhöhe. Viele wollen - jedoch nicht alle - eines Tages im kleinen Speisesaal jausnen. Der Weg dorthin ist lang.

"Das ist alles von der UEFA geregelt. Der Kindertrainer wird nun von 60 auf 40 Stunden reduziert. Dafür wird der Jugendtrainer von 60 auf 80 Stunden erhöht. Die B-Lizenz wird 40 Stunden lang sein", erzählt Uhlig. Nach einem Kurs sind jeweils immer schriftliche Protokolle aus der Praxis im eigenen Verein abzugeben, es folgt daraufhin eine praktische sowie mündliche Prüfung. Wenn man das alles geschafft hat, dann trudelt wenige Wochen später der Trainerausweis zur Heimadresse ein. Mit dem Verweis auf die jüngst absolvierte Ausbildung.

Kosten? "Grundsätzlich fallen nur Aufenthaltskosten und Kosten für Unterrichtsmaterialien an. Das gilt für den Fußball sowie sämtliche andere Ausbildungen, bei denen die BSPA dabei ist", erklärt Uhlig das vom Staat geförderte Lehrprogramm. Ehemalige Profis haben zudem die Möglichkeit, den Kinder- sowie Jugendtrainerkurs zu überspringen und gleich mit dem UEFA-B-Kurs zu starten.

Die Videoanalyse als Trainer-Werkzeug

"In der B-Lizenz liegt das Hauptaugenmerk auf der 4-4-2-Grundordnung", erklärt Ausbildner Oliver Oberhammer, der mittlerweile immer wieder als TV-Experte im Einsatz ist. Danach, im B- und Pro-Kurs, werden die Formationen und Spielsysteme durchaus komplexer. Eines der Spezialgebiete ist dabei die Videoanalyse. "Mittlerweile kann man das im Nachwuchs- und Amateurfußball machen. Mit Handys, Kamera, in 20 - 30 Minuten das wichtigste mit der Mannschaft besprechen. Dann ist es ein wirksames Tool, um sich taktisch zu verbessern", so Oberhammer.

Ob die Trainer dann die Tipps, die sie hier bekommen auch nutzen? "Wir können den Trainern nur Dinge mitgeben. Ob sie das dann in der Praxis umsetzen, bleibt ihnen überlassen", erklärt der Universitätsvortragende.

So, Mittagszeit ist vorbei, jetzt stehen - nach der Vormittagseinheit im Lehrsaal - zwei praktische Stunden im Freien an. Viele Rapidler sind dabei. Aus dem Wiener Raum sind neben anderen der FAC, First Vienna und der WAF vertreten. Auch Coaches anderer, von weniger bekannten Teams, wie beispielsweise dem SV Hirschstetten, sind vor Ort. Wille, Leidenschaft und Fußballwissen? Bei allen anwesenden Trainern top, egal von wo.

LAZ-Leiter Jon Bergen verweist auf selbstständiges Aufwärmen. Dann übernimmt er die Rolle des Trainers und die wissbegierigen Gesichter aus dem Lehrsaal sind jetzt Spieler. Thema heute: Technik. "Jeder redet immer von Taktik und Strategie, wenn man sich die ganz großen Nationen ansieht, merkt man wie abhängig diese von der Technik sind. Es ist wichtig, dass wir modern denken und modern agieren. Von der Kinderlizenz bis zur UEFA-B, schauen, wie kann ich die Technik in die Taktik eingliedern. In der UEFA-A rückt dann die Taktik in den Fokus. Mein Bruder aus Amerika macht in den USA die Ausbildungen, dort ist zu 90 Prozent die Taktik bestimmend", erklärt Bergen die Wichtigkeit des Fachs, während er mithilfe von Hütchen ein Feld legt.

Dann geht es auch schon los, jeder zeigt hier, mit angezogener Handbremse, was er draufhat. Manche besser, manche weniger, aber: jeder kann kicken. Monate zuvor hatten ja alle die praktische Aufnahmeprüfung am Feld bestanden.

Die Trainingseinheit mit Bergen macht Bock auf mehr kicken. Und die "Jokes" des Coaches halten auf Trab. Die Amerikaner haben dem ausgewanderten Fußballexperten zufolge Vorteile und Nachteile: "Eltern und Gemeinden investieren viel Geld, sodass gute Trainer in den bestimmten Sportarten zur Verfügung stehen, damit die Kinder gut ausgebildet sind und sich womöglich in der Zukunft die Studienkosten ersparen können. Wenn man sich allerdings die Elite (Anm. Bundesliga) anschaut, dann ist Österreich hier weiter." In den USA genießt seit einiger Zeit außerdem der Frauenfußball große Anerkennung, wurde die Nationalmannschaft zuletzt 2019 sogar Weltmeister. "Bestimmte Regeln und Gesetze bestimmen, dass alles was Burschen zu Gute kommt, auch auf die Mädchen zutrifft", berichtet Bergen weiter. Das wünscht er sich auch für Österreich: "Mit der Logik, ein, zwei Mädchen beim Burschenfußball mitspielen zu lassen, kommen wir im Frauenfußball nicht weiter." Randnotiz seinerseits: Jeder kleine Bezirk in den USA hat im Mädchenfußball mehr Spielerinnen als gefühlt ganz Wien.

Genug über den Nachwuchsfußball philosophiert. Es geht in die Zwei-Mann-Zimmer zur Dusche und wieder zurück zum Unterricht. Pädagogik und Kommunikation stehen auf dem Programm, der Name des Vortragenden unter dem Kürzel WH versteckt. Ratlose Gesichter im Saal. Wer kommt jetzt?

Feldhofer, Struber? "Plötzlich im Rampenlicht"

Wolfgang Hartweger, der Direktor der BSPA betritt den Raum. Er gibt uns tiefe Einblicke in Thematiken, die selten mit Fußballtrainern in Verbindung gebracht werden. Darunter: Die Sozialkompetenz. "Fußball ist ein Mediengeschäft, nicht nur ganz oben, sondern auch in den unteren Ligen. Um sich in das Geschäft einzuleben, braucht es beides. Ohne Taktik kannst du kein Fußballtrainer sein, ohne Sozialkompetenz kannst du keine Mannschaft führen", erzählt Hartweger. Auf die Nachfrage, weshalb zur Abwechslung kein Ball vorkommt, erläutert er: "Die Bundessportakademie versucht eine ganzheitliche Ausbildung zu bieten, der Job als Trainer ist schließlich sehr vielseitig. Es ist vielleicht nicht alles neu, aber man merkt, dass es ein Mix aus unterschiedlichen Lebensbereichen ist."

Ein Ausbildner darf nicht nur reines Bücherwissen vermitteln. Und das tut hier auch keiner. Auch wenn es nicht der Profi-Bereich war, ist es wichtig selbst gespielt zu haben und Erfahrungen erlebt sowie die Mechanismen am eigenen Körper gespürt zu haben. "Ich war früher als Nachwuchstrainer unterwegs, später dann unter Willi Ruttensteiner als Koordinations-, Technik-, Mental-, Konditionstrainer tätig. Ich war bei Andi Herzog, Pepi Hickersberger, zum Schluss auch bei Werner Gregoritsch. Da sammelte ich viele Erfahrungen", betont Hartweger. Doch einer vom Fach. Mit mehr Geschichten und Anekdoten auf Lager als ein jeder von uns.

Gerhard Struber war einst einer seiner Kursteilnehmer, zog zuletzt zu neuen Gewässern bei den New York Red Bulls auf. Oder Ferdinand Feldhofer, heute WAC-Coach. "Spannend wie schnell das gehen kann und ein Trainer plötzlich im Rampenlicht steht", schwelgt Hartweger in Erinnerungen. Vielleicht denkt er dabei in gut zehn Jahren oder vielleicht bereits nächste Saison an einen von uns. Fußball ist schließlich ein Tagesgeschäft. "Es gibt viele Coaches, die keine ganz große Karriere machen, die ebenfalls riesige Trainertalente sind. Sie entschließen sich oftmals für den Heimatverein, oder bleiben im Jugendbereich", lobt er zudem die unzähligen Fußball-Romantiker unter uns.

Der Unterricht beginnt, wir interviewen einander. Gelächter, Spaß, aber allen ist der Ernst der Sache bewusst. Wenn man mal wirklich vor laufender Kamera steht. Einen Versprecher landet oder ein ungutes Wort rausrutscht. Und es ganz Österreich oder sogar weltweit aufgegriffen wird. Was hat man dann davon? Vom Trainer-Traum? Die Verantwortung für Sieg oder Niederlage zu haben, ist kein beneidenswerter Job. Aber die, die hier sind. Die haben ihn sich ausgesucht. Vielleicht nicht als Vollzeit-Arbeit. An manchen Tagen fühlt es sich jedoch so an.

England als Vorbild

Doch von wem lernen die Ausbildner? Von den Engländern - unter anderem. Einige der Lehrkräfte waren erst vor ein paar Jahren im St George's Park, dem Kompetenz-Zentrum des englischen Fußballverbandes (FA), erzählt Uhlig bei einem Abendgetränk mit den Kursteilnehmern.

"Es war überwältigend, die Engländer sind auf einem richtig guten Weg. Sie schauen auch, dass sie Top-Trainer im Kinder-, Nachwuchs- und Breitenfußball implementieren. Die Trainerausbildung ist auf einem sehr hohen Niveau", schwärmt er und verweist auf die Lage in Österreich: "Bessere Trainer im Nachwuchs- oder Breitenfußball sollten auch eine bessere Aufwandsentschädigung bekommen. Es geht nicht nur um Geld, aber sie müssen für ihre Arbeit etwas mehr bekommen. Sollte das nicht passieren, sehe ich in Zukunft schwierige Zeiten auf uns zukommen."

Vor allem geht es hier um Trainer, die sich drei bis vier Mal die Woche auf den Rasen begeben, um am Talent junger Kicker zu feilen. Manche für 70 Euro, andere gar freiwillig. Wohl die Mehrheit der hier Anwesenden zahlt zudem die Kurskosten aus eigener Tasche, selten spendiert der Verein die Weiterbildung. Wenn doch, dann beispielsweise mit der Verpflichtung, dass der Trainer zwei Jahre im Klub bleibt. Klingt fair.

"Ich habe früher Trainer auch bei ihrem weiteren Weg begleitet, sie coachen dürfen. Das ist leider ein Punkt, der heutzutage zu kurz kommt in Österreich", schildert Uhlig weiter und ergänzt: "Coaching der Trainer kann gesteuert werden. In England stellt der Verband den Jugend- und Kindertrainern eine Person zur Seite, die sie zusätzlich coacht."

Ein Coach für einen Coach. Grundsätzlich eine gute Idee. In Anbetracht der Tatsache, Fußballwissen verbreite sich stündlich, nein sekündlich, muss auch die Trainerausbildung sich weiterentwickeln und auf innovative sowie fortschrittliche Impulse setzen.

An Trainer-Talenten mangelt es dem Land jedenfalls nicht. "Die Generation, die jetzt nachkommt, hat kapiert, dass es ein ernsthafter Job ist und man viel dazulernen muss. Die sitzen mit enormer Begeisterung im Kurs", ergänzt Hartweger. Ob Fußball-Österreich bereit für den nächsten Glasner oder Hütter ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. In zwei, drei Jahren könnten auch deren Spielweisen veraltet sein. Dann braucht es neue Ideen. Neue Spielphilosophien und Konzepte. Denn: Fußball ist ein Tagesgeschäft. Heute gewinnst du mit der 4-4-3-Formation und hohem Pressing. Und morgen verlierst du gegen zehn Mann, verschießt sogar zwei Elfer. Fußball halt.