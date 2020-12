Didi Kühbauer über SK Rapid: „Bin im ersten Jahr auf egoistische Truppe gestoßen“

Didi Kühbauer von SK Rapid Wien verteidigt sich gegen die Kritik, er wäre ein reiner Defensivtrainer. Dass dabei die Mannschaft sportlich einen Sprung gemacht hat, liegt laut dem Trainer größtenteils auch an den Neuzugängen.

"In meinem ersten Jahr bin ich auf eine Truppe gestoßen, die sehr egoistisch gedacht hat. Wir haben dann einige Spieler geholt und es ist vieles besser geworden", so der Rapid-Coach im Kurier. Mittlerweile hat sich Rapid von einer defensiv orientierten Mannschaft zu einer kleinen Torfabrik avanciert. So ist der Schnitt von 2,5 geschossenen Toren pro Spiel der neunthöchste Wert in Europas Top-10 liegen.

Auch Kühbauer ist über die Entwicklung glücklich: "Ich gebe zu, die vielen Tore sind auch eine persönliche Freude: Es gibt ja einige, die sagen, ich wäre ein Defensivtrainer. Tatsächlich hab' ich noch nie einem Spieler gesagt, dass er nur an die Defensive denken soll. Die Offensive war und ist mir sehr wichtig, auch wenn die Defensive dazugehört."

Kühbauer: "Hoffe Kara verliert nicht für jedes Tor Zähne"

Am kommenden Donnerstag steht auf das entscheidende Duell in der Europa League gegen Molde FK an. Kühbauers Rezept für einen Sieg: Dominanz von Beginn an. Im ersten Spiel klappte dies gegen Molde jedoch nur mäßig. Jedoch glaub der 49-Jährige an einen Dreier, weil seine Spieler "es wirklich wollen." Und weiter: "Es sind alle heiß darauf, im Europacup zu überwintern. Und so werden wir auftreten, auch wenn ich wieder betone, dass Molde eine gute, spielerisch starke Mannschaft hat. Es wird eine enge Kiste."

Von Anfang an dabei sein könnte diesmal auch Torjäger Ercan Kara. Der Stürmer schlug sich beim Hartberg-Match eineinhalb Zähne aus, kann aber wohl ohne große Probleme weitermachen. "Ercan hatte eine Wurzelbehandlung, der eine Zahn ist durch. Er bekommt bis zur Winterpause wie viele Eishockey-Spieler ein Provisorium, dann ein Implantat. Ich hoffe, er verliert jetzt nicht für jedes Tor einen seiner Zähne", scherzte Kühbauer.