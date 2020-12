Bericht: SK Rapid Wien lehnte Ex-Sturm-Kicker Anastasios Avlonitis ab

Gegen Ende des Kalenderjahres hatte der SK Rapid etwas mit der eigenen Defensive zu kämpfen, kassierte in vier der letzten sechs Partien mindestens zwei Gegentore. Trotz dieses Umstands, sowie der Langzeit-Verletzung von Christopher Dibon, sieht man in Wien-Hütteldorf keinen Bedarf auf der Innenverteidiger-Position. Denn gerüchteweise lehnte Zoran Barisic einen Transfer für Ex-Blackie Anastasios Avlonitis ab.

So berichtet auf peterlinden.live, wonach Avlonitis Berater Konstantinos Kilikidis seinen in Italien unglücklichen Klienten Rapids Sportchef angeboten haben soll.

Allerdings verzichtete dieser, da in der zentralen Defensive kein Bedarf gesehen wird. Die Grün-Weißen agierten in der bisherigen Saison mehrheitlich mit einer 3er/5er-Kette und haben derzeit fünf nominelle Innenverteidiger zur Auswahl. Dibon fehlt mit Kreuzbandriss länger, allerdings halfen Velimirovic und Ljubicic (beide verletzt) sowie Stojkovic aus.

Deshalb kommt ein Wechsel von Avlonitis, der beim SK Sturm stets zu den Leistungsträgern gezählt hatte, zurück nach Österreich vorerst nicht in Frage. Bei Ascoli in Italiens Serie B kam der 30-Jährige bislang sechs Mal zum Einsatz, in den letzten sechs Spielen gabs allerdings keine Einsatzminute.