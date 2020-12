Bericht: SK Rapid Wien angeblich an Stürmer Ernest Muci von KF Tirana interessiert

Der SK Rapid Wien ist angeblich bei der Suche nach Kaderverstärkungen fündig geworden. Wie das albanische Medium panorama.com.al berichtet, sollen die Wiener Ernest Muci von KF Tirana auf dem Zettel haben.

Der 19-jährige Mittelstürmer kommt in dieser Saison auf vier Treffer in zwölf Partien, in der U21-EM-Quali traf Muci beim 5:1-Sieg gegen Österreich zudem zweimal.

Laut dem Bericht soll sein Klub rund 500.000 Euro Ablöse verlangen, Tirana lehnte zuvor Angebote aus Schweden und Schweiz ab. Inwiefern es bereits im Winter (überhaupt) zu einer Einigung kommen könnte, ist noch unklar, immerhin ist Rapid mit Ercan Kara, Taxiarchis Fountas, Koya Kitagawa und Deni Alar solide besetzt.