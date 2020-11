Vor Duell gegen LASK: Zwei Corona-Fälle bei FC Admira

Bundesligist FC Admira hat am Freitagabend zwei Coronafälle im Team vermeldet. Die Betroffenen, die namentlich nicht genannt wurden, befänden sich in Quarantäne, hieß es in einer Club-Mitteilung.

Ein weiterer COVID-19-Test bei allen Spielern, Betreuern und Mitarbeitern der Profi-Mannschaft am Freitag habe durchwegs negative Ergebnisse gebracht. Die Südstädter gastieren am Sonntag beim LASK.

Vergangenes Wochenende spielte man gegen den WAC, der nun aufgrund der vielen Infizierten nicht spielberechtigt ist.