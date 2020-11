SV Ried gegen Rapid geht wohl ohne Trainer über die Bühne

Das Bundesliga-Duell zwischen der SV Ried und dem SK Rapid könnte ohne Trainer über die Bühne gehen. Beide Übungsleiter sind erkrankt, jedoch nicht mit Covid-19.

Zwei Wochen nach dem 1:1 gegen Serienmeister Salzburg peilt Rapid am Sonntag (17.00 Uhr) in Ried im Spiel der achten Bundesliga-Runde den sechsten "Dreier" der Saison an.

Coach Dietmar Kühbauer, dessen Team als einziges neben den "Bullen" noch ohne Niederlage ist, gab sich zuversichtlich, warnte aber auch vor den Innviertlern, die zuletzt mit dem 2:0 über Hartberg ihre Misere beendeten: "Es wird ein hartes Stück Arbeit."

Nicht dabei ist wohl Kühbauer selbst. Der Rapid-Coach ist erkrankt und könnte das Spiel im Innviertel sogar verpassen. Die letzten Trainingseinheiten leitete Co-Trainer Manfred Nastl.

Besser geht es seinem Gegenüber Gerald Baumgartner aber auch nicht. Der Ried-Coach leidet an einer Lungenentzündung und ist am Sonntag wohl ebenfalls nicht dabei. Mit Gerhard Schweitzer haben die Rieder aber viel Erfahrung parat.