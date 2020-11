Ski Alpin: Thomas Dreßen droht Hüftoperation und lange Pause

Der deutsche Skirennläufer Thomas Dreßen muss sich voraussichtlich einer Hüftoperation unterziehen und könnte daher länger ausfallen. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung vom Dienstag zufolge ist der Eingriff für kommenden Donnerstag in München geplant.

Dabei solle festgestellt werden, wie schwer die Verletzung ist und wie lange das Abfahrts-Ass pausieren muss. Es solle sich um eine Knochenabsplitterung handeln.

Der Deutsche Skiverband (DSV) teilte mit, dass über die Notwendigkeit einer Operation noch nicht endgültig entschieden worden sei, aber vieles darauf hindeute. Dreßen sei vorzeitig aus dem Trainingslager der deutschen Speed-Spezialisten in den USA abgereist. Der 27-jährige Kitzbühel-Sieger von 2018 wollte eigentlich am 12. Dezember in Val d'Isere in die Saison starten.