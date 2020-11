Ried-Co-Trainer Gerhard Schweitzer über umworbenen Marco Grüll: "Noch lange nicht am Zenit"

SV-Ried-Youngster Marco Grüll wird unter anderem von Red Bull Salzburg und SK Rapid Wien umworben. Im Sonntagsspiel gegen die Hütteldorfer zeigte der Flügelspieler mit einem Assist und dem Siegtreffer abermals seine Qualitäten, die weitere Interessenten anlocken könnten.

"Ersatz"-Trainer Gerhard Schweitzer wollte jedoch die Kirche im Dorf lassen: "Ich habe etwas gesehen beim 2:2, das war nicht so gut. Wir haben das Gegentor bekommen. Aber er hat seine Stärken gut ausgespielt, ich denke an den Assist und das Letzte (Tor) war ein toller Konter. Da sind wir noch lange nicht am Zenit, da ist ein Stein zu schleifen. Da gibt es viel Arbeit, das ist der Beginn", so der 57-Jährige bei Sky.

Ob es nach solchen Leistungen schwieriger wird, Grüll zu halten? Schweitzer hat dazu eine klare Meinung hinsichtlich naher Zukunft: "Ich würde ihm raten, das Handy (wegen der Berater) auszuschalten. Dann würde ich die Leistung zementieren, verbessern - eventuell mit mehr Toren und dann schauen, was raus kommt."



Der 22-jährige Grüll kam bei den "Wikingern" bisher zu 55 Einsätzen und steuerte dabei 22 Treffer und 26 Assists bei.