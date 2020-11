Rapid-Talent Leo Greiml lehnte "gutes Angebot" ab

Nicht Dejan Ljubicic oder Taxi Fountas hätten Rapid im Sommer beinahe verlassen, sondern Abwehr-Talent Leo Greim. Das bestätigte der Spieler selbst.

"Es gab ein gutes Angebot aus Belgien. Der Vertrag lag schon bei meinem Manager auf dem Tirsch, sie wollten mich sofort haben", so der 19-jährige Innenverteidiger zur Kronen Zeitung.

Bei dem interessierten Verein soll es sich um den FC Brügge gehandelt haben, Greiml entschied sich aber für einen Verbleib in Hütteldorf.

"Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich bei Rapid bleiben möchte, um mich weiterzuentwickeln. Die Zeit in der Bundesliga bringt mich schon noch auf ein anderes Level. Mit 18, 19 zu einem Klub zu gehen, der schon ziemlich groß ist, und das mit noch nicht so vielen Einsätzen in der Bundesliga, ist schon riskant", so Greiml.

Insgesamt absolvierte Greiml seit seinem Bundesliga-Debüt im Mai 2019 gegen den SK Sturm 18 Partien für Rapid. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2022.