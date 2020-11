Österreich verhindert Blamage gegen Norwegen: Die Stimmen zum Spiel

Österreichs Nationalteam ist mit einer blamablen Leistung Gruppensieger in der Nations League geworden. Die ÖFB-Auswahl zitterte sich am Mittwoch im Wiener Happel-Stadion gegen Norwegens Not-Truppe zu einem 1:1 (0:0). Ghayas Zahid hatte die Gäste in der 61. Minute in Führung gebracht, Adrian Grbic sorgte in der 94. Minute für den Ausgleich. Die Stimmen zum Spiel.

Damit treten David Alaba und Co. bei der nächsten Nations-League-Auflage gegen Europas Top-Teams an und dürfen auf eine Hintertür zum WM-Play-off hoffen. Die Österreicher verpassten den sechsten Sieg in Folge und schlossen das Länderspieljahr mit sechs Siegen, einem Remis und einer Niederlage ab.

Die Stimmen zum Spiel

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): "Es ist nicht alles gut. Es war heute ein schwieriges Spiel, das war uns vor dem Spiel bewusst. Der Gegner hatte nichts zu verlieren, sie konnten Geschichte schreiben - es war eine außergewöhnliche Situation. Wir waren vor allem im Defensivverhalten heute nicht so präsent, wie wir das gewohnt sind. Wir haben viele Torchancen zugelassen. Wir haben viele Abspielfehler gemacht, der Spielaufbau war nicht gut.

Ich kenne natürlich auch die Umstände. Man hat bei manchen Spielern gemerkt, dass die Dynamik, die Spritzigkeit gefehlt hat. Ich habe Bedenken, dass das (die Belastung/Anm.) im nächsten Jahr nicht weniger wird. Nichtsdestotrotz haben wir unser Ziel erreicht. Wir werden aber in der Zukunft ein paar Dinge verändern. Wir mussten in den letzten Monaten immer sehr viel verändern. Wir mussten auf die Spieler Rücksicht nehmen. Trotz allem haben wir auch gute Phasen gehabt. Wir haben den ersten Platz auch zurecht belegt."

Adrian Grbic (ÖFB-Torschütze): "Ich habe immer dran geglaubt, dass wir den Ausgleich schießen. Vor allem, weil wir in der zweiten Hälfte auch mehr Chancen vorgefunden haben. Mich hat es gefreut, dass ich das Tor schießen und der Mannschaft helfen können habe. Bei der ersten Chance konnte ich den Ball nicht mehr so gut platzieren, weil sich der Tormann gut reingehaut hat. An guten Tagen mache ich den vielleicht auch rein, aber die zweite Chance hat dann gesessen."

Julian Baumgartlinger (ÖFB-Kapitän): "Es ist ein Riesenziel von uns gewesen, dass wir in der Nations League in den obersten Topf aufsteigen, weil genau solche Spiele dann für uns noch härter werden. Wir müssen einfach besser werden. Jetzt freuen wir uns, weil wir uns die letzten beiden Spiele schwergetan haben. Es ist im Topf B nichts einfach. Norwegen war sehr mutig, sie haben uns immer wieder unter Druck gesetzt. Sie haben sich etwas zugetraut. Selber waren wir zu schleißig in unseren Situationen um den Sechzehner herum."

Xaver Schlager (ÖFB-Mittelfeldspieler): "Es war sehr, sehr schwierig - viel Druck, viele schwierige Situationen, die man schnell hätte lösen sollen. Tut mir leid, aber die (die Norweger/Anm.) sind jetzt nicht aus der Regionalliga Ost oder so. Die spielen alle in Topligen. Die haben halt nichts zu verlieren. Die bekommen dann, wenn ihnen etwas gelingt, riesiges Selbstvertrauen. Bei uns kommt von außen viel Druck auf. Das sind Sachen, die als Fußballer schwierig sind."

Veton Berisha (Norwegen-Stürmer): "Wir haben ein sehr gutes Spiel gespielt. Wir haben ein Training gestern gehabt. Die drei, vier letzten Tage waren sehr hektisch. Wir sind stolz auf das Spiel, das wir heute geliefert haben. Ich finde, dass wir einen guten Plan gehabt haben. Wir hätten auch zwei oder drei Tore schießen können, aber Österreich ist eine gute Mannschaft. Auch die Spieler, die heute nicht gespielt haben, sind gut. Aber vielleicht kann ich auch beim nächsten Mal spielen."

Leif Gunnar Smerud (Interims-Teamchef Norwegen): "Ich bin sehr stolz darauf, was wir abgeliefert haben. Mir hat unsere Leistung imponiert, wie wir gefightet haben. Wir wussten, wenn wir hoch pressen, bekommen die Österreicher Probleme. Dass Österreich nicht gut gespielt hat, lag auch an uns. Wir wollten auf das 2:0 gehen, aber sind dann ein bisschen müde geworden."

Ghayas Zahid (Norwegen-Torschütze): "Ich habe mich über die Nominierung sehr gefreut. Man hat auch gemerkt, das alle für ihr Land spielen wollten. Wir haben es super gemacht, großartigen Einsatz gezeigt. Es hat richtig Spaß gemacht."

Mats Möller Dähli (Interims-Kapitän Norwegen): "Wir haben füreinander gekämpft und mutig gespielt."

Nations League: Die Tabelle