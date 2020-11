Österreich - Norwegen: Nations League heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Das Länderspiel-Triple des ÖFB-Teams wird mit dem erneuten Duell gegen Norwegen abgeschlossen. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker seht.

Das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Norwegen wird definitiv stattfinden. Das bestätigte der norwegische Verband am späten Sonntagabend. Als Teamchef fungiert U21-Nationaltrainer Leif Gunnar Smerud, den neuen Kader gab er am Montag bekannt.

Die ursprünglich nominierten Spieler stehen wie A-Teamchef Lars Lagerbäck nicht zur Verfügung, weil sie nach dem positiven Corona-Test von Galatasaray-Profi Omar Elabdellaoui von der nationalen Gesundheitsbehörde unter Quarantäne gesetzt wurden. Daher konnte auch das für Sonntag geplant gewesene Auswärtsmatch gegen Rumänien nicht über die Bühne gehen. Diese Partie dürfte mit 3:0 für die Rumänen strafverifiziert werden.

© imago images / GEPA pictures

Österreich - Norwegen im Free-TV und Livestream

Der österreichische Rundfunksender ORF überträgt auch das zweite Gruppenspiel des ÖFB-Teams auf ORF 1 ab 20.15 Uhr. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anpfiff, Kommentator ist diesmal Oliver Polzer. Im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, so kann man in der TV-Thek das Spiel ebenso via Stream sehen.

Sämtliche Nations-League-Partien werden von DAZN übertragen. Zudem hat DAZN jede Menge weiteren Spitzenfußball im Angebot, unter anderem die Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga und Serie A. Dieses Angebot könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, anschließend kostet ein Abo 11,99 Euro im Monats- und 119,99 Euro im Jahresabo.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ort 15.11.2020 2:1 Österreich Nordirland Ernst-Happel-Stadion 18.11.2020 20:45 Uhr Österreich Norwegen Ernst-Happel-Stadion

Österreich vs. Norwegen im Liveticker

Zudem bietet unser LIVETICKER eine ideale Alternative, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Österreich - Norwegen: Mögliche Aufstellungen

Österreich: Pervan (VfL Wolfsburg/6 Länderspiele) - Lainer (Borussia Mönchengladbach/24/1 Tor), Ilsanker (Eintracht Frankfurt/47/0), Hinteregger (Eintracht Frankfurt/52/4), Ulmer (Red Bull Salzburg/20/0) - X. Schlager (VfL Wolfsburg/16/1), Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/81/1), Sabitzer (RB Leipzig/45/8), Alaba (Bayern München/75/14) - Arnautovic (Shanghai SIPG/86/26), Grbic (FC Lorient/6/3)

Ersatz: A. Schlager (LASK/3), Stankovic (Red Bull Salzburg/4) - Wiesinger (LASK/1/1), Trauner (LASK/2/1), Trimmel (Union Berlin/10/0), Balic (LASK/1/0), Holzhauser (Beerschot/2/0), Onisiwo (FSV Mainz/10/1), Ranftl (LASK/5/0), P. Zulj (Anderlecht/11/0), Schaub (FC Luzern/17/6), Kalajdzic (VfB Stuttgart/2/0), Gregoritsch (FC Augsburg/23/4)

Es fehlen: Dragovic (gesperrt), Baumgartner (nach beendeter Quarantäne bei Hoffenheim), Schöpf, Laimer, Kainz, Posch (alle verletzt), Friedl (Reisebeschränkungen), Grillitsch (persönliche Gründe), Lazaro, Lienhart (nach Luxemburg-Match zurück bei ihren Clubs)

Norwegen: Braatveit (Elfsborg) - Vindheim (Sparta Prag), Hanche-Olsen (Gent), Gabrielsen (FC Toulouse), Skjelvik (Odense) - Evjen (Alkmaar), Möller-Dähli (Genk), Askildsen (Sampdoria), Zahid (APOEL Nikosia) - Strand Larsen (Groningen), Berisha (Viking Stavanger)

Ersatz: Kristiansen (Saint Gilloise) - Granli (Aalborg), Ryerson (Union Berlin), Börkeeiet (Bröndby), Ulvestad (Djurgaardens IF), Thorstved (Genk), Tronstad (Vitesse Arnheim)

Es fehlen: alle ursprünglich einberufenen Teamspieler (in Quarantäne wegen Corona-Fall)

Nations League: Die ÖFB-Gruppe