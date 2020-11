ÖFB-Team mit 21-Mann-Kader gegen Luxemburg - Alaba und Sabitzer werden geschont

Österreichs Nationalmannschaft reist mit 21 Spielern zum Testspiel am Mittwoch auswärts gegen Luxemburg. Bei den Nations-League-Begegnungen gegen Nordirland (15.11.) und Norwegen (18.11.) sollte Franco Foda wieder auf den ganzen nominierten Kader zurückgreifen können.

Vom aktuellen Kader fehlen David Alaba, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, Stefan Lainer und Xaver Schlager, die geschont werden, sowie Andreas Ulmer und Cican Stankovic nach dem Verpassen der UEFA-Corona-Tests.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Diese sieben Spieler stehen Foda in den Nations-League-Partien am Sonntag gegen Nordirland und am darauffolgenden Mittwoch gegen Norwegen jeweils in Wien wieder zur Verfügung. Auch Maximilian Ullmann könnte noch zum Kader stoßen.