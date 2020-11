Nach über vier Monaten: Dominik Fitz vor Comeback bei FK Austria Wien

Ein herber Rückschlag ereilte die Austria, als sich Dominik Fitz in der Schlussphase der vergangenen Saison das Syndesmoseband gerissen hatte. Er war das Um und Auf in der offensiven Zentrale der Favoritner. Nun steht nach fast fünf Monaten Absenz die Rückkehr bevor.

Es war der 2:0-Erfolg gegen die Admira im Juni, bei dem sich der 21-Jährige zehn Minuten nach seinem Treffer in der elften Minuten schwer am Syndesmoseband verletzte. Ausgerechnet in der Schlussphase der Saison, wo es um die internationalen Plätze ging, musste der damalige Trainer Christian Ilzer Fitz vorgeben.

Nun, fast fünf Monate später, steht das Comeback bevor. Wie der Verein bestätigte vorerst aber nur bei den Young Violets am Freitag, wo es gegen Amstetten geht. "Wir sind sehr happy, dass er wieder zurück ist. Je nachdem, wie er sich fühlt und was er sich selber zutraut, wird er dann auch bei uns ein Thema werden", meint Trainer Peter Stöger.

© GEPA

Der Zehner selbst kann seine Rückkehr natürlich kaum noch erwarten, immerhin verbrachte er die meiste Zeit nur in der Kraftkammer, ohne Ball: "Ich bin unserer medizinischen Abteilung extrem dankbar, dass sie mich auch durch die lange und schwierige Phase mitgetragen hat. Es gab schon Momente, in denen ich schlechter drauf war, aber im Großen und Ganzen habe ich dennoch alles ganz gut überstanden."

Fitz selbst fühlt sich auch schon bereit für die erste Mannschaft: "Ich habe wieder hundertprozentiges Vertrauen in meinen Körper und weiß, dass die Verletzung vollständig ausgeheilt ist." Treten keine gröberen Komplikationen auf, wird er wohl auch bald wieder in der Bundesliga zu sehen sein, denn die Veilchen benötigen die Kreativität des U21-Nationalspielers wie einen Bissen Brot.