LASK bekundet Interesse an Alexander Schmidt - SKN St. Pölten trotzt Rückholaktion

Nach dem Kreuzbandriss von Marko Raguz befindet sich der LASK auf der Suche nach einem Ersatz in der Offensive. Ins Rampenlicht gerät dabei der groß aufspielende Alexander Schmidt, den die Linzer am Anfang der Saison an SKN St. Pölten verliehen haben. Nun interessiert man sich für eine Rückholaktion.

Vizepräsident Jürgen Werner bestätigte, dass der LASK den 22-Jährige auf dem Radar hat und dieser nach dem Ausfall von Raguz "eine Option" für den Angriff sei.

"Wir beobachten ihn. Er ist auf jeden Fall eine Personalie, über die man nachdenken muss", erklärte Werner gegenüber Sky.

St. Pölten sträubt sich gegen möglichen Winter-Transfer

In Niederösterreich will man währenddessen nichts von den Plänen des LASKs wissen und plant bis zum Sommer mit dem Stürmer. Einem Rückholversuch im kommenden Winter-Transferfenster schiebt St. Pölten den Riegel vor.

"Der Leihvertrag ist ohne Ausstiegsmöglichkeit bis Saisonende abgeschlossen", wird "Wölfe"-Manager Andreas Blumauer vom Kurier zitiert.

Alexander Schmidt: Leistungen in der Saison 2020/21