"Irre-regulär": Als Hans Krankl im Interview nach Nordirland-Remis der Kragen platzte

Nach einer rassigen und hart umkämpften Partie musste Österreich bei der WM-Qualifikation gegen Nordirland einen späten 3:3-Ausgleichstreffer hinnehmen. Mittlerweile legendär: Teamchef Hans Krankl beim ORF-Interview war nach dem Spiel on fire.

Es war der 14.10.2004 als Österreich im vierten Spiel der WM-Qualifikation gegen Nordirland antreten musste. Die Truppe rund um Teamchef Hans Krankl ging mit 1:0 durch Markus Schopp in Führung, doch David Healy glich vor der Pause nochmals aus.

In der zweiten Hälfte ging es dann Schlag auf Schlag. Erst traf Colin Murdock zur Führung für die Nordiren, aber der Ausglich gelang nur eine Minute später durch einen Rechtsschuss von Christian Mayrleb. Schopp brachte Österreich dann in der 72. Minute wieder in Führung, ehe Nordirland in den dramatischen Schlusssekunden noch der späte Ausgleich gelang.

Stoisch, wie die Ruhe vor dem Sturm, verließ Krankl danach das Spielfeld um sich auf den Weg zu Rainer Pariasek und Herbert Prohaska zu machen. Was folgte, ist mittlerweile ein Klassiker der ORF-Interview-Geschichte (ab 9:10 legt Krankl los).