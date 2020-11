HIGHLIGHTS: Österreich (ÖFB) - Norwegen, die Tore im Video

Österreichs Nationalteam ist mit einer blamablen Leistung Gruppensieger in der Nations League geworden. Die ÖFB-Auswahl zitterte sich am Mittwoch im Wiener Happel-Stadion gegen Norwegens Not-Truppe zu einem 1:1 (0:0). Ghayas Zahid hatte die Gäste in der 61. Minute in Führung gebracht, Adrian Grbic sorgte in der 94. Minute für den Ausgleich. Die Highlights zum Spiel.

© GEPA

Nations League: Die Tabelle