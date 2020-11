HIGHLIGHTS: Luxemburg - Österreich, die Tore im Video

Österreichs Nationalteam hat am Mittwochabend den vierten Länderspielsieg in Folge geholt. Die ÖFB-Auswahl behielt in einem Test beim Weltranglisten-95. Luxemburg verdient mit 3:0 die Oberhand. Die Video-Highlights zum Spiel.

Den Auswärtserfolg in einer vor allem vor der Pause sehr chancenarmen Begegnung im Stade Josy Barthel leitete LASK-Abwehrspieler Gernot Trauner (61.) ein.

Für den 28-Jährigen war es im zweiten Länderspiel der Premierentreffer, der ihm wenig überraschend nach einem Eckball per Kopf gelang. Nach dem 2:0 von Frankreich-Legionär Adrian Grbic (83.) sorgte mit Philipp Wiesinger (93.) ein Debütant für den Schlusspunkt.