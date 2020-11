HIGHLIGHTS: Die Höhepunkte zu Österreich - Nordirland im Video

Österreich mühte sich in der Nations League gegen Nordirland zu einem 2:1-Zittersieg und bleibt damit in der Tabelle vorne. Die ÖFB-Elf tat sich lange Zeit schwer, eine Elfmeterszene um Sabitzer wurde nicht gepfiffen, später gingen die Gäste dazu überraschend in Führung. Doch Teamchef Franco Foda brachte drei neue Offensivkräfte - und damit die Wende. Die Highlight zu Österreich - Nordirland.

Marko Arnautovic, Louis Schaub und Adrian Grbic hatten beim 2:1-Sieg alle ihre Beine im Spiel. Schaub sorgte nach Grbic-Köpfler für den Ausgleichstreffer, wenig später legte Arnautovic feinstens auf Grbic auf, der aus kniffligem Winkel schließlich den Dreier nach Hause bringt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am kommenden Mittwoch trifft die Nationalmannschaft wohl im entscheiden Spiel um den Aufstieg auf Norwegen.