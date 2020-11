"Haben schon lange nicht mehr gegen ein so starkes Rapid gespielt": Die Stimmen zu Rapid - Altach

Der SK Rapid Wien dominierte den SCR Altach über weite Strecken des Spiels und gewann verdient mit 3:1. Wirklich zufrieden war Rapids Trainer Didi Kühbauer jedoch nicht. Die Stimmen zum Spiel.

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Mich freut es ungemein für die Mannschaft nach Donnerstag, als wir wirklich schlecht gespielt haben, aber danach eigentlich total niedergemacht worden sind. Es war ein schlechtes Spiel, mehr war es nicht, das wird uns noch öfters passieren. Wir haben heute eine richtig gute Antwort gegeben. Spielerisch war das brutal überzeugend. Wir haben uns leider nicht mit mehr Toren belohnt. Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Nach diesen Belastungen, die wir haben, nachdem unser Kader nicht größer ist, hat sie heute gezeigt, dass wir eine Mannschaft mit Mentalität und Charakter sind. Das heißt aber nicht, dass wir jedes Spiel gewinnen werden. Deshalb haben mir die Jungs eine Riesenfreude gemacht."

Alex Pastoor (Altach-Trainer via Sky): "Wir haben die ersten 10, 15 Minuten gut gespielt. Danach haben wir nicht den Fußball gespielt, der uns stark macht. Ich glaube, dass wir viel stärker sind, wenn wir einfach ausführen, was wir vorab besprochen haben. Die Spieler machen es viel zu kompliziert, sie denken zu viel für andere Spieler mit., ob ich in den Zweikampf gehe oder bleibe."

Martin Kobras (Altach-Tormann via Sky): "Wir können mit unserer Leistung nicht zufrieden sein. Rapid war uns in allen Belangen überlegen. Im Endeffekt kam die ganze Mannschaft nicht ans Maximum ran. Aber man muss auch sagen: ‚Gratulation an Rapid. Ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr gegen ein so starkes Rapid gespielt. Sie waren viel aggressiver, energischer in den Zweikämpfen, extreme Dynamik nach vorne, super Laufwege. Bei Rapid stimmt momentan einfach alles."

Endstand: Rapid Wien 3:1 SCR Altach

Tore: 1:0 (22.) Knasmüllner 2:0 (54.) Kitagawa 3:0 (81.) Ritzmaier 3:1 (83.) Stefel

Rapid: Gartler - Stojkovic, Hofmann, Barac (82. Sonnleitner), Ullmann - D. Ljubicic (74. Grahovac), Petrovic - Schick (61. Ritzmaier), Knasmüllner (74. Ibrahimoglu), Arase - Kitagawa (61. Kara)

Altach: Kobras - Thurnwald, Zwischenbrugger, Netzer (60. Bumberger), Edokpolor, Karic (20. Schreiner/71. Tartarotti) - Fischer, Wiss, Casar (71. Stefel) - Obasi (60. D. Nussbaumer), Maderner

Gelbe Karten: Kara bzw. Edokpolor, Wiss, Netzer, Bumberger

