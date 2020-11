"Habe momentan eine richtig, richtig gute Form": Die Stimmen zu FC Admira - WAC

Der WAC bezwang FC Admira auswärts mit 3:1 - auch dank zweier Elfmeter, die abermals Michael Liendl verwandelte. Die Admira blieb hingegen größtenteils harmlos, den einzigen Treffer erzielte Nemanja Rnic per Eigentor. Die Stimmen zu Admira - WAC.

Andreas Leitner (Admira-Tormann): "Wir haben recht passabel angefangen, dann haben wir uns durch zwei extrem leichte Fehler in der Defensive zwei Elfer eingefangen. Das ist extrem bitter, wenn du so in Rückstand gerätst. Da ist es dann für uns oder jede andere Mannschaft in Österreich schwer zurückzukommen."

Damir Buric (Admira-Trainer): "Wir waren heute nicht clever. Dieses Verhalten im Sechzehner beim Elfer, in beiden Situationen, das war sehr naiv. So spielst du dem Gegner in die Karten. Gegen so einen Gegner ist es dann schwer. In der zweiten Hälfte haben wir etwas korrigiert. Und wir haben leidenschaftlich gekämpft und gezeigt, dass wir Moral haben. Aber wir müssen diese einfachen Fehler abstellen."

Michael Liendl (WAC-Doppeltorschütze): "Der Sieg war extrem wichtig, weil wir gewusst haben, dass wir unter Druck sind. Wir haben gewusst, dass wir in der Liga nicht so in der Spur sind, wie wir sein sollten. Heute haben wir schon gezeigt, dass wir eine spielerisch richtig gute Truppe sind, da hat es jede Mannschaft gegen uns schwer."

...über den (nicht gewerteten) verschossenen Elfmeter: Nachdem der Zweite drin war, ist alles okay. Mir ist bewusst, dass man nicht jeden treffen kann. Mit dem Wissen, dass man auch einen Elfer mal verschießen kann, gehe ich auch zum Elfmeterpunkt."

...über seine aktuelle Verfassung: "Momentan weiß ich, dass ich eine richtig gute Form habe und das eigentlich schon seit zwei Jahren zeige."

Alexander Kofler (WAC-Tormann via Sky): "Nachdem ich eine schwere Ermahnung gekriegt hab von der Bundesliga, muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Aber heute war das Spiel eher auf unserer Seite dann ist es auch leichter, ruhig zu bleiben. Deswegen muss ich meiner Mannschaft ein Lob aussprechen, dass wir nach so einem Spiel am Donnerstag (4:1 gegen Feyenoord Rotterdam), heute so eine Leistung gebracht haben."

...über Rnic-Eigentor: "Nach 90 Minuten ist natürlich der Boden ein bisschen tiefer und glaube der Ball ist dann leider etwas versprungen. Es sei ihm gegönnt, dass er auch einmal ein Tor schießt."

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Hätte mir das am Montag nach der knappen Niederlage gegen Rapid einer gesagt, dass wir mit zwei Siegen und so souveränen Auftritten so dastehen, dann hätte sich es schwer glauben können. Aber wir sind zurückgekommen. Jetzt können wir mit einem Auge schon wieder auf die Tabelle schauen. Es schaut nicht ganz so schlecht aus."

Endstand: Admira 1:3 WAC

Tore: 0:1 (12.) Liendl (Foulelfmeter) 0:2 (23.) Liendl (Foulelfmeter) 0:3 (37.) Peretz 1:3 (88.) Rnic (Eigentor)

Admira: Leitner - Aiwu, Vorsager (46. Missi Tomp), Rath (80. Malicsek) - Tomic - Auer, Kerschbaum, Gartner (63. Babuscu), Ganda - Breunig (80. Hausjell), Hoffer (46. Spasic)

WAC: Kofler - Peric, Rnic, Lochoshvili - Stratznig - Novak (46. Pavelic), Wernitznig (77. Taferner), Liendl (60. Joveljic), Scherzer - Peretz, Vizinger (60. Dieng)

Karten: Spasic, Tomic, Breunig bzw. Peretz, Wernitznig

