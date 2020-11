FK Austria Wien - TSV Hartberg: ÖFB-Cup-Achtelfinale im Free-TV und Livestream sehen

Die Nachtragspartie des ÖFB-Cup-Achtelfinals steht an und darin kreuzen mit der Wiener Austria und Hartberg zwei Bundesligisten die Schwerter. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im Free-TV und Livestream seht.

Das Cup-Achtelfinal-Spiel zwischen dem FK Austria Wien und dem TSV Hartberg wurde wegen des Terroranschlags in Wien auf Mittwoch, den 17. November um 17:15 Uhr verschoben.

Die Veilchen wollen sich nun für einige unangenehme Auseinandersetzungen mit den Steirern revanchieren. Zuletzt ging die Austria mit 1:2 in Hartberg baden, davor reichte es nur zu einem 0:0 und einer 2:3-Niederlage.

FK Austria - TSV Hartbeg: Die letzten zehn Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis Sa. 31.10.2020 2:1 Mi. 15.07.2020 0:0 Sa. 11.07.2020 2:3 Sa. 30.11.2019 5:0 So. 25.08.2019 2:2 So. 03.03.2019 4:2 So. 30.09.2018 0:1 Di. 28.10.2014 0:6 Di. 23.03.2004 0:2 Di. 04.04.2000 0:1

FK Austria - TSV Hartberg: Livestream und TV-Übertragung

Der öffentlich-rechtliche ORF sicherte sich die Rechte an mehreren Spielen des ÖFB-Cups - so auch an der Partie zwischen der Austria und Hartberg. Ab 17:00 Uhr beginnt auf ORF1 die Übertragung. Ankick ist um 17:15 Uhr.

Für diejenigen ohne Zugang zu einem Fernsehgerät gibt es das Match auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVThek oder auf oefb.tv zu sehen.

Austria hofft auf Erfolgserlebnisse im Cup

Die Wiener Austria ist seit vier Spielen in der Bundesliga sieglos (nur zwei Remis) und empfängt nun am Mittwoch im ÖFB-Cup-Achtelfinale den TSV Hartberg. Die Steirer feierten im jüngsten Meisterschaftsduell vor dreieinhalb Wochen einen 2:1-Heimsieg über die Favoritner, die nun den Spieß umdrehen wollen. "Wenn wir mit und ohne Ball aktiv sind, werden wir gegen Hartberg gute Möglichkeiten vorfinden", ist Austria-Trainer Peter Stöger überzeugt.

Zuletzt gab es für die Austria am Sonntag nur ein 1:1 im eigenen Stadion gegen St. Pölten. "Die Mannschaft ist enttäuscht, aber willig. Wir bekommen es im Moment noch nicht hin, über 90 Minuten eine konstant gute Leistung abzuliefern. Das Schwierigste ist, sein Potenzial über einen langen Zeitraum abzurufen", erklärte Stöger die aktuelle Erfolglosigkeit der "Veilchen".

Gleichzeitig wies der 54-Jährige aber auch auf die Bedeutung der Mittwoch-Partie hin, weil der Cup bekanntlich der schnellste Weg in den Europacup ist. "Du musst nur wenige Spiele gewinnen, um einen Titel zu holen. Wir wollen in diesem Bewerb überwintern - dann haben wir in jedem Spiel eine Chance, weiterzukommen. Das muss in die Köpfe rein", bekräftigte Stöger, dem weiterhin Torjäger Christoph Monschein, Michael Madl und Vesel Demaku verletzt fehlen.

Aber auch Hartberg will im Cup unbedingt überwintern und nimmt daher das Gastspiel bei der Austria "extrem ernst", wie Trainer Markus Schopp versicherte. "Dementsprechend konzentriert und fokussiert sind wir. Die Austria ist eine Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison bereits gewonnen haben. Wir wissen aber schon, mit welchen Qualitäten wir es zu tun bekommen", erwartet der 46-Jährige ein umkämpftes Match in Wien. Bei den Steirern fehlt der gesperrte Mittelfeldmann Tobias Kainz nach seinem Gelb-Rot-Ausschluss in der zweiten Cup-Runde in Gmünd, wo sich der TSV erst in der Verlängerung mit 4:3 durchgesetzt hatte.

Das ÖFB-Cup-Achtelfinale im Überblick