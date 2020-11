Ercan Kara von SK Rapid vor Wiener Derby: "Habe noch eine Rechnung mit Austria Wien offen"

Nach fünf torlosen Partien hat Ercan Kara mit einem Doppelpack in der Europa League seine kleine Torflaute beendet. Der Stürmer von SK Rapid Wien hat bei seiner Derby-Premiere gegen Austria Wien noch "eine Rechnung offen".

"Das ist ein sehr schönes Gefühl, wir fahren mit drei Punkten heim. Meine ersten zwei Europa-League-Tore - ich bin glücklich", meinte der Angreifer nach der Partie glücklich auf Puls4.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nun steht mit dem Wiener Derby gegen Austria die nächste wichtige Partie an. Eine Premiere für den 24-Jährigen, der voll motiviert starten will. Denn: "Mit der Austria habe ich noch eine Rechnung offen", so Kara laut laola1.

Was war gemeint? Bereits 2014 kickte der Stürmer für die zweite Mannschaft der Austria. Dort konnte sich der damalige 18-Jährige jedoch nicht für Höheres empfehlen und kam nur zu sporadischen Einsätzen bei den Amateuren. Die Gründe dafür sind wohl vielseitig. Ralf Muhr, damaliger FAK-Akademieleiter ließ bei Sky zuletzt durchblicken: "Sein Fitnesszustand war nicht gut genug."

Über Umwege a lá Mauerwerk und SV Horn landete Kara schließlich ausgerechnet bei Rapid, wo er zuerst für die zweite Mannschaft eingeplant war, aber sich schnell in die Startelf von Didi Kühbauer spielte. In dieser Saison hält Kara bei 15 Torbeteiligungen, neun Treffern und sechs Vorlagen, in 16 Pflichtspielen für Rapid.