"Ein Duell auf Augenhöhe": Die Stimmen zu Sturm Graz - LASK

Der LASK bezwingt im Topspiel am Sonntag den SK Sturm Graz mit 2:0 und fügt dem Team von Christian Ilzer die erste Saisonniederlage zu. Ein bitteres Ergebnis, wie der Trainer feststellte. Die Stimmen zu Sturm Graz gegen LASK.

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Wir haben die Reifeprüfung unterm Strich nicht bestanden. Für mich war dieser frühe Rückstand schon sehr ärgerlich. Davor hatten wir schon eine gute Chance, auch danach eine im Konter. Gegen den LASK ist es richtig schwer, einem Rückstand nachzulaufen. Wir haben uns schwergetan, haben uns dann aber im Lauf der ersten Halbzeit erfangen. Wir hatten dann auch eine Druckphase und hätten uns einen Punkt verdient gehabt. Ich hätte mir vielleicht von der Effizienz des LASK eine Spur gewünscht, dann wäre es hier spannend geworden."."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der Schlussphase war Sturm klar am Drücker, doch genau dann misslang Linksverteidiger Dante ein Missgeschick, das die Linzer zum 2:0-Endstand ausnutzten. (Mehr im Spielbericht)

Ilzer über Unglücksrabe Dante (via Sky): "Leid tun braucht er mir nicht, das ist ein Profi, ein junger Spieler, den wir wieder auffangen. Er hat davor ein super Spiel gemacht und wichtig ist nur, dass er aus dem Fehler lernt und ihn nicht wiederholt."

Stefan Hierländer (Sturm-Kapitän): "Wir haben uns nicht belohnt am Ende des Tages, haben schnell ein bitteres Gegentor kassiert und haben die ersten 15 Minuten verschlafen. Wir haben dann das Spiel in den Griff bekommen, hatten Halbtorchancen, hätten sie aber besser ausspielen müssen. Wir waren dann am Drücker, das Tor ist aber nicht gelungen. Es ist sehr bitter, dieses Spiel heute zu verlieren."

Kevin Friesenbicher (Sturm-Spieler via Sky): Die erste Viertelstunde waren wir nicht so im Spiel, wie wir es uns gedacht haben. Wir sind immer wieder mit tiefen Bällen gut hinter die Ketten gekommen, haben auch einige gute Chancen herausgespielt. Ich glaube, dass es ein Duell auf Augenhöhe war und wir uns zumindest einen Punkt verdient gehabt hätten.

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Großes Kompliment an die Defensivleistung meiner Mannschaft. Sie hat die Bälle auch in der zweiten Hälfte, als es viele Standardsituationen gab, gut wegverteidigt. Es war leider in der zweiten Hälfte etwas zerfahren. Sturm hat extrem aggressiv gegen den Ball gespielt. Wir haben dann nicht mehr so die Spielkontrolle gehabt. Wir freuen uns über einen Arbeitssieg und einen 2:0-Auswärtssieg. Wir wissen aber, dass wir in der zweiten Hälfte mehr Kontrolle haben müssen."

Husein Balic (LASK-Torschütze): "Ich freue mich, dass es jetzt auch im Abschluss klappt. Ich habe natürlich extrem dran gearbeitet. Ich habe letzte Saison schon viele Chancen verhaut."

Zum Spielbericht geht's hier lang.

Endstand: SK Sturm 0:2 LASK

Tore: 0:1 (6.) Balic 0:2 (91.) Eggestein

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch (83. Huspek), Nemeth (72. Gazibegovic) , Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic (92. Shabanhaxhaj), Kuen - Friesenbichler (72. Balaj), Jantscher (92. F. Mwepu)

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade (62. Filipovic) - Ranftl, Grgic, Michorl (82. Madsen), Renner - Gruber (62. Goiginger), Eggestein, Balic (68. Raguz)

Gelbe Karten: Hierländer, Ilzer (Trainer) bzw. Renner, Raguz, Filipovic

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 6. Spieltag

...über Unglücksrabe Dante (via Sky): "Leid tun braucht er mir nicht, das ist ein Profi, ein junger Spieler, den wir wieder auffangen. Er hat davor ein super Spiel gemacht und wichtig ist nur, dass er aus dem Fehler lernt und ihn nicht wiederholt."

Stefan Hierländer (Sturm-Kapitän): "Wir haben uns nicht belohnt am Ende des Tages, haben schnell ein bitteres Gegentor kassiert und haben die ersten 15 Minuten verschlafen. Wir haben dann das Spiel in den Griff bekommen, hatten Halbtorchancen, hätten sie aber besser ausspielen müssen. Wir waren dann am Drücker, das Tor ist aber nicht gelungen. Es ist sehr bitter, dieses Spiel heute zu verlieren."

Kevin Friesenbicher (Sturm-Spieler via Sky): Die erste Viertelstunde waren wir nicht so im Spiel, wie wir es uns gedacht haben. Wir sind immer wieder mit tiefen Bällen gut hinter die Ketten gekommen, haben auch einige gute Chancen herausgespielt. Ich glaube, dass es ein Duell auf Augenhöhe war und wir uns zumindest einen Punkt verdient gehabt hätten.

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Großes Kompliment an die Defensivleistung meiner Mannschaft. Sie hat die Bälle auch in der zweiten Hälfte, als es viele Standardsituationen gab, gut wegverteidigt. Es war leider in der zweiten Hälfte etwas zerfahren. Sturm hat extrem aggressiv gegen den Ball gespielt. Wir haben dann nicht mehr so die Spielkontrolle gehabt. Wir freuen uns über einen Arbeitssieg und einen 2:0-Auswärtssieg. Wir wissen aber, dass wir in der zweiten Hälfte mehr Kontrolle haben müssen."

Husein Balic (LASK-Torschütze): "Ich freue mich, dass es jetzt auch im Abschluss klappt. Ich habe natürlich extrem dran gearbeitet. Ich habe letzte Saison schon viele Chancen verhaut."

Zum Spielbericht geht's hier lang.

Endstand: SK Sturm 0:2 LASK

Tore: 0:1 (6.) Balic 0:2 (91.) Eggestein

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch (83. Huspek), Nemeth (72. Gazibegovic) , Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic (92. Shabanhaxhaj), Kuen - Friesenbichler (72. Balaj), Jantscher (92. F. Mwepu)

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade (62. Filipovic) - Ranftl, Grgic, Michorl (82. Madsen), Renner - Gruber (62. Goiginger), Eggestein, Balic (68. Raguz)

Gelbe Karten: Hierländer, Ilzer (Trainer) bzw. Renner, Raguz, Filipovic

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 6. Spieltag