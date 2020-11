Angreifer Bekim Balaj: "Wollte Sturm so nicht verlassen"

In der laufenden Bundesliga-Saison wartet Sturm-Angreifer Bekim Balaj auf seinen ersten Treffer. Der 29-Jährige konnte die Erwartungshaltung in Graz noch nicht erfüllen.

Lediglich elf Tore in 39 Partien - das ist zu wenig für einen Einser-Stürmer bei den Grazern. Dabei hätte sich der Albaner im Sommer aus der Steiermark verabschieden können, entschied sich aber dagegen.

"Eine schwierige Situation, mit der ich nicht glücklich bin", sagt Balaj zur Kronen Zeitung. Sein letztes Ligator datiert vom 1. März. "Ich gebe immer alles, habe stets versucht, dem Team nicht nur mit Toren zu helfen", so Balaj. "Im Sommer habe ich einige Angebote gehabt. Doch ich bin hier noch nicht fertig und wollte Sturm so nicht verlassen. Ich will zeigen, dass ich mehr drauf habe."

Seinen Stammplatz verlor Balaj mittlerweile und stand gegen Altach, Ried und LASK immer weniger als eine halbe Stunde auf dem Spielfeld. Klar ist aber auch: Kevin Friesenbichler konnte in seiner Abstinenz auch nur einmal netzen. Sturms bester Torschütze ist Mittelfeld-Allrounder Dejan Ljubic mit drei Treffern.