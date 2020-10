Wiener Sportklub - Austria Wien: ÖFB Cup heute im Free-TV & Livestream sehen

Der ÖFB-Cup löst volley die Länderspielpause ab. In der 2. Runde empfängt am heutigen Freitag um 20:25 Uhr der Wiener Sportklub die Wiener Austria. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im Livestream sowie im Free-TV sehen könnt.

Wiener Sportklub gegen Austria Wien ist ein längst vergessenes Traditionsduell. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften in einem Pflichtspiel am 26. Oktober 1994 aufeinander. Die Veilchen siegten in der 3. Runde des Cup-Duells mit 4:0.

Die Top-Torjägers des Kultduells sind Andreas Ogris (14 Tore, Austria), Walter Schachner (12 Tore, Austria), Toni Polster (11 Tore, Austria) und Felix Gasselich (11 Tore, beide Klubs).

Wiener Sportklub - Austria Wien: Livestream und TV-Übertragung

Zu sehen ist die Partie am Freitagabend barrierefrei und kostenlos. ORF Sport + ist ab 20:15 Uhr live dabei.

Zudem wird das Spiel auch gratis in der ORF-TV-Thek übertragen. Bitte hier entlang.

© GEPA

Die 2. Runde des ÖFB-Cups