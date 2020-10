TSV Hartberg holt Sascha Horvath von SG Dynamo Dresden

Am Deadline-Day sicherte sich der TSV Hartberg die Dienste des ehemaligen U21-Nationalteamspielers Sascha Horvath. Der 24-Jährige kommt vom deutschen Drittligisten Dynamo Dresden und unterschreibt bei den Oststeirern einen Vertrag bis 2022.

Hartberg-Sportchef Erich Korherr ist ein kleiner Transfer-Kracher gelungen. Am letzten Tag des Transferfensters hat man Sascha Horvath verpflichten können.

"Wir sind froh, am letzten Tag noch einen echten Top-Spieler nach Hartberg geholt zu haben. Ein schneller Spieler mit viel Erfahrung und Können. Für unsere Mannschaft ist er eine absolute Verstärkung und Bereicherung", so Korherr.

Horvath kickte zuvor bei Austria Wien und zwei Jahre für SK Sturm Graz, ehe er 2017 in den Sprung zum damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden wagte. Nun geht es zurück ins Heimatland.

Horvath verspricht sich bei seiner neuen Station viel. "Der Verein hat sich lange um mich bemüht. Ich freue mich nun umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. In der Mannschaft steckt großes Potenzial, gute Spieler und ein sehr guter Trainer. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben, damit der Spaß am Fußball wieder zurückkommt und wir eine erfolgreiche Zeit haben, denn in Hartberg ist viel möglich", so der Offensivkünstler.