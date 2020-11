Sturm-Trainer Christian Ilzer vergleicht Gorenc Stankovic mit Gordon Schildenfeld

Im Sommer verpflichtete der SK Sturm Jon Gorenc Stankovic recht überraschend von Championship-Klub Huddersfield. Ein Transfer, der sich bislang lohnen sollte.

Der 24-jährige Slowene stand in allen sieben Saisonspielen (Liga und Cup) auf dem Feld und zeigte starke Leistungen.

Dabei sollte die Performance der 190-Zentimeter-Kante nicht verwundern: Gorenc Stankovic kickte zwei Jahre in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, bevor er mit Huddersfield elf Mal in der Premier League auflief.

Christian Ilzer: "Er ist ein ruhiger Leader"

Sturm-Trainer Christian Ilzer ist mit seinem Abwehrchef hochzufrieden. "Er mag Vergleiche nicht, aber wenn, würd ich ihn mit Schildenfeld vergleichen", sagt Ilzer zur Krone. "Es zeichnet gute Teams aus, wenn sie einen richtigen Abwehrchef haben. Jon ist dabei, was seine Qualität und Persönlichkeit angeht, auf dem richtigen Weg. Egal, ob er zentral in der Abwehr oder als Sechser spielt. Er ist ein ruhiger Leader und die Mannschaft hat schnell begriffen, dass Jon ein Anführer ist."

Schildenfeld wechselte 2009 von Besiktas zu Sturm Graz und holte in der Steiermark als überragender Abwehrchef den Meister- und ÖFB-Cup-Titel. Heute kickt der 35-jährige Kroate übrigens bei Anorthosis in Zypern.

Ilzer, dessen Elf zuletzt in Ried 2:0 siegte ("Das war ein ganz souveräner Auftritt"), zog auch ein Fazit der bisherigen Saison. "Es gab Phasen, in denen wir sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben und im Ballbesitz auch mit guten Lösungen aufwarten konnten. Und es gab Phasen, in denen die Siegermentalität sehr gut erkennbar war", so Ilzer.

"Es gab aber auch Phasen, wo wir zu inaktiv waren und weggekippt sind." Das dürfe am Sonntag gegen den LASK nicht passieren: "Es muss uns gelingen, dass der LASK nicht in seinem Rhythmus aufspielt. Auf lange Sicht wollen wir die Spitzenteams fordern und mithalten können."

