Sturm Graz rund sechs Wochen ohne Spielgestalter Otar Kiteishvili

Sturm Graz muss rund sechs Wochen auf Spielgestalter Otar Kiteishvili verzichten. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, sei nach einer MR-Untersuchung des 24-Jährigen ein Muskelbündelriss im Adduktorenbereich festgestellt worden.

Der georgische Internationale hatte am Mittwoch im Nations-League-Spiel in Nordmazedonien (1:1) bereits in der siebenten Minute vom Feld gehen müssen.

"Seine Verletzung ist ein absoluter negativer Punkt der letzten zwei Wochen. Das ist die dritte schwere Verletzung in drei Monaten für uns, das schmerzt natürlich sehr. Wir hoffen, dass Otar so schnell wie möglich wieder bei uns im Training sein kann", ärgert sich Sturm-Coach Christian Ilzer.

Die Grazer müssen bereits länger auf Linksverteidiger Vincent Trummer (Kreuzbandriss) und Innenverteidiger Niklas Geyrhofer (Bänderrisse im Sprunggelenk) verzichten.