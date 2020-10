SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg: ÖFB Cup heute im TV & Livestream sehen

Am heutigen Samstag trifft SKN St. Pölten in der zweiten ÖFB-Cup-Runde auf Titelverteidiger Red Bull Salzburg. SPOX verrät, wo es das Spiel im Livestream zu sehen gibt.

Im wohl attraktivsten Los der Runde will Außenseiter St. Pölten den Salzburger "Bullen" ein Bein stellen. Das Unterfangen erweist sich als besonders schwierig, denn die Mozartstädter strahlen nach dem Einzug in die Champions League nur so von Selbstvertrauen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zudem fertigte Salzburg die erste Cup-Hürde SW Bregenz auswärts mit 10:0 zweistellig ab. St. Pölten gelang unterdessen ein 3:1-Erfolg beim ATSV Wolfsberg, zuletzt gewann man auch in der Bundesliga gegen den WAC (4:2).

SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg: Livestream und TV-Übertragung

Den Cup-Kracher der Runde seht ihr lediglich via Livestream auf ÖFB-TV - eine Fernsehübertragung wird es nicht geben. Anpfiff ist um 14:45 Uhr. Zum Livestream bitte hier entlang.

© GEPA

Die 2. Runde des ÖFB-Cups